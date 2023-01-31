Правда ли, что Владимир Путин написал книгу „Моя борьба“?

Упоминания книги Путина „Моя борьба“ можно встретить в соцсетях „ВКонтакте», Twitter, LiveJournal и Facebook. Обычно подобные публикации сопровождаются фотографией обложки, на которой российский президент изображён в кимоно во время поединка (давнее увлечение Путина дзюдо хорошо известно). Один из пользователей сайта Reddit даже утверждал, что его сын якобы брал такую книгу в библиотеке.

Фотография книги „Моя борьба“, якобы написанной Владимиром Путиным, стала широко распространяться в Интернет после твита оппозиционного российского политика, бывшего депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова (473 000 просмотров, 4 283 лайков и 810 ретвитов на момент написания этого разбора). В своём посте Гудков поместил фотографию книги Путина рядом с обложкой книги Адольфа Гитлера „Майн Кампф» (нем. „Моя борьба“), в которой описаны ключевые идеи нацизма.

Единственное объявление о продаже книги Путина „Моя борьба“, которое нам удалось найти, было опубликовано в сообществе „ВКонтакте“ „Мы за Путина | Патриоты России». Через какое-то время книга пропала из списка товаров, выставленных на продажу. Согласно архивной версии страницы, экземпляр стоил 750 рублей; такая же цена была указана в твите Геннадия Гудкова. Достоверно неизвестно, почему в этой проправительственной группе появилось такое объявление и почему его вскоре удалили. На момент публикации этого разбора администраторы группы на запрос „Проверено“ не ответили.