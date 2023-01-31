Правда ли, что Владимир Путин написал книгу „Моя борьба“?
Пользователи интернета обсуждают книгу с противоречивым заголовком, якобы написанную президентом России. Мы проверили, действительно ли Владимир Путин издал такую работу.
Упоминания книги Путина „Моя борьба“ можно встретить в соцсетях „ВКонтакте», Twitter, LiveJournal и Facebook. Обычно подобные публикации сопровождаются фотографией обложки, на которой российский президент изображён в кимоно во время поединка (давнее увлечение Путина дзюдо хорошо известно). Один из пользователей сайта Reddit даже утверждал, что его сын якобы брал такую книгу в библиотеке.
Фотография книги „Моя борьба“, якобы написанной Владимиром Путиным, стала широко распространяться в Интернет после твита оппозиционного российского политика, бывшего депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова (473 000 просмотров, 4 283 лайков и 810 ретвитов на момент написания этого разбора). В своём посте Гудков поместил фотографию книги Путина рядом с обложкой книги Адольфа Гитлера „Майн Кампф» (нем. „Моя борьба“), в которой описаны ключевые идеи нацизма.
Тем не менее, нам не удалось найти книгу с заголовком „Моя борьба“ за авторством Путина ни в крупных книжных интернет-магазинах, ни на маркетплейсах Ozon, Wildberries или „Яндекс.Маркет“. В российских СМИ тоже нет ни одного упоминания этого издания. Судя по сообщениям медиа и каталогам книжных магазинов, Путин принял участие в написании трёх книг. Все три — учебные пособия для дзюдоистов: „Дзюдо. История, теория, практика» (2000), „Учимся дзюдо с Владимиром Путиным» (2002) и „Искусство дзюдо. От игры - к мастерству» (2015).
Единственное объявление о продаже книги Путина „Моя борьба“, которое нам удалось найти, было опубликовано в сообществе „ВКонтакте“ „Мы за Путина | Патриоты России». Через какое-то время книга пропала из списка товаров, выставленных на продажу. Согласно архивной версии страницы, экземпляр стоил 750 рублей; такая же цена была указана в твите Геннадия Гудкова. Достоверно неизвестно, почему в этой проправительственной группе появилось такое объявление и почему его вскоре удалили. На момент публикации этого разбора администраторы группы на запрос „Проверено“ не ответили.
И в твите Геннадия Гудкова, и в других публикациях в соцсетях (в том числе в объявлении о продаже во „ВКонтакте“) была использована одна и та же фотография книги. Нам не удалось найти других снимков этого печатного издания.
Российский провластный информационный проект „Лапша» обнаружил, что ещё в 2004 году посетитель форума Svalko.org в шутку опубликовал это изображение с тегом „фотожаба“. С тех пор „обложка“ ещё несколько раз появлялась в онлайн-пространстве. Например, в 2020 году пользователь Twitter YuraYakunin написал шуточный твит: „Роскомнадзор запретил продавать в России книгу Путина „Моя борьба“ в немецком переводе“. А в мае 2022 года юмористическое сообщество „Пездуза», которое выдумывает сатирические новостные заголовки, написало: „“Моя борьба“. Путин опубликовал книгу о занятиях дзюдо“.
Таким образом, нет ни единого подтверждения, что президент РФ когда-либо издавал книгу под названием „Моя борьба“, а утверждения обратного опираются на единственное изображение — шуточную картинку, которая, судя по всему, впервые появилась на одном из российских форумов в 2004 году. Девятнадцать лет спустя её опубликовал в своём Twitter политик Геннадий Гудков, то ли по ошибке, то ли намеренно выдав обложку за настоящую.
Итог: Сатирическая новость