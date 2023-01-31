За рубежом
31.01.2023, 21:09

Delfi в Украине | Суицид, панические атаки и деморализация. Как в Харькове реабилитируют бойцов ВСУ с пострадавшей психикой

 
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Число небоевых потерь ВСУ на фронте не разглашается по морально-психологическим причинам, однако в Харькове существует реабилитационный центр, в котором приводят в порядок психику военнослужащих, подверженных суицидальным настроениям.

По словам подполковника ВСУ Александра Васильковского, замкомандира Харьковской группировки войск по морально-психологическому обеспечению, возможные признаки суицида у военнослужащих выявляют в подразделениях: военные психологи круглосуточно ведут отбор бойцов, которые подвержены панике, деморализованы и у которых появляются признаки суицидального поведения.

Психологи в центре работают с военными как коллективно, так и индивидуально. Также реабилитационный центр прибегает к такой практике, как...

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