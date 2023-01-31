Delfi в Украине | Суицид, панические атаки и деморализация. Как в Харькове реабилитируют бойцов ВСУ с пострадавшей психикой

По словам подполковника ВСУ Александра Васильковского, замкомандира Харьковской группировки войск по морально-психологическому обеспечению, возможные признаки суицида у военнослужащих выявляют в подразделениях: военные психологи круглосуточно ведут отбор бойцов, которые подвержены панике, деморализованы и у которых появляются признаки суицидального поведения.

Психологи в центре работают с военными как коллективно, так и индивидуально. Также реабилитационный центр прибегает к такой практике, как...