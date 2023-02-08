Что раздражает таллиннских официантов и правда ли что сфера обслуживания - неблагодарная?
Блогер RusDelfi Нина Солопушкина продолжает разговаривать с представителями различных профессий и рассказывать о плюсах и минусах той или иной специальности. Героиней этого интервью стала двадцатилетняя Ирина. Она работает официанткой и готова поделиться тонкостями своей профессии.
Почему ты стала официанткой?
Переехав в Таллинн, я начала работать в кино. Это тоже сфера обслуживания, но там работать было легче, поскольку посетители берут лишь билеты/попкорн и уходят. В какой-то момент я решила поменять работу и несмотря на то, что в свои 17 лет дала обещание, что никогда снова не стану официанткой, решила снова себя попробовать в этом непростом деле.
Сейчас, после 2 лет работы, мне стало больше нравится. У меня был подобный опыт в 16-17 лет, но тогда я загонялась по каждому поводу. Сейчас мне 20 и работать стало приятнее, я более продуктивна.
Ты видишь себя профессионально в этой сфере или это этап в твоей жизни?
На данный момент я думаю, что это этап, который приносит мне заработок. При этом я получаю удовольствие, что радует. Если говорить честно, то мне больше хочется открыть что-то свое, например кафе/ресторан и уже там быть в роли начальницы.
Что мотивирует тебя каждый день?
Есть два аспекта: человек, с которым стою в смене, и посетители. Я люблю всех своих коллег, но есть те, с кем особенно быстро пролетает время на работе. А про посетителей могу сказать, что даже один улыбчивый человек, который пожелал хорошего дня, может сделать настроение на весь день. После такого хочется прилагать еще больше усилий и делать свою работу еще лучше.
Сфера обслуживания - неблагодарная? Так ли это?
В определенном плане - да, но все зависит от посетителей. В один день все может быть хорошо и гладко, а в другой день придет один клиент и максимально испортит настроение. Каждый день проходит по-разному, поэтому однозначно я не могу сказать, что все настолько плохо.
Как выглядит твой рабочий день и что тебе нужно для работы?
Мой рабочий день начинается в пол 11 утра. Я начинаю подготовку к работе - готовлю кофемашину, например. Далее уже приходят посетители и непосредственно начинается выполнение основных задач официанта.
Для работы нужно сделать медицинскую справку, это обязательное условия принятия на работу. Ухоженный вид, соответствующая требованиям форма - ты являешься лицом ресторана. Еще могу сказать, что нужен эстонский и дополнительно английский. Самый идеальный вариант - официант говорит на трех языках : эстонский, русский и английский.
Какие профессиональные качества нужны официанту?
Если ты открытый и общительный человек, то это огромный плюс и тебе будет легче работать. Конечно, это все приходит с опытом, но если есть задатки, то уже начало работы будет спокойным. Усидчивость, терпение, стрессоустойчивость - важные характеристики в этой профессии. Официант должен оставаться хладнокровным в любой ситуации, он не имеет права повысить голос и вести себя неадекватно.
Как ты восполняешь силы после тяжелых дней?
Есть такая фраза - „каждому психологу нужен свой психолог“. В моем случае - „каждому официанту нужен свой официант“.
Наш коллектив состоит из 3 девочек и мы хорошо дружим, помогаем друг другу справиться с негативными эмоциями. Мы часто ходим вместе отдыхать после тяжелой смены и делимся всем, что происходит. В этом и есть наш „секрет“ восполнения сил.
Каковы „правила хорошего официанта“?
Мне кажется, что самое главное оставаться лояльным и не навязываться. Если клиент сам начинает шутить, вести себя свободно, то можно поддержать эту „волну“. Нужно быть в меру общительным и дружелюбным, ведь не все посетители настроены на общение.
Банальные правила по типу „не убирать стаканы, пока клиент не ушел“, правильная сервировка стола - также важно соблюдать. Есть еще одно ключевое правило - после подачи подождать и спросить у клиента нравится ли ему вообще блюдо. Это делается для того, чтобы сразу решить проблему с блюдом, если не понравилось.
Что тебе лично нравится на работе?
Во-первых, клиенты. Иногда приходят очень хорошие люди, которые заряжают на весь день. Они и поблагодарят, и скажут комплименты, еще и чаевые оставят. Такие люди действительно делают эту работу лучше и могут исправить даже самый, казалось бы, худший день.
Во-вторых, коллектив. Мы помогаем друг другу, все дружны. Не без ссор, но это делает нас только лучше и крепче.
Назови минусы работы.
Негативным моментом на работе могут быть клиенты, которые не уважают работников. Минусом еще является то, что это большая физическая нагрузка и после смен болит спина, ноги. Длинные смены, которые не дают зимой даже увидеть дневной свет. Я выхожу из дома - темно, приходу домой - темно. Однако, это специфика работы.
Что самое сложное для тебя в этой работе?
Иногда тяжело слишком много общаться с людьми. Бывают такие дни, когда готов общаться со всем миром, а иногда - хочется закрыться в себе. Сложно еще и физически, ведь смены длятся по 10 часов и постоянная суета, беготня вызывает банальную усталость. Особенно выматывают выходные, будние дни проходят спокойнее.
Как проходит обучение у официантов? Помнишь ли ты первый заказ?
Сначала у меня был пробный день, где мне больше рассказывали про меню и обустройство ресторана. Не обошлось и без практики, я обслужила свой первый столик. Я ничего не знала, только открыла меню, а уже надо общаться с посетителями.
Насчет обучения могу сказать, что у нас есть тесты, точнее их 3. Первый тест по поводу концепции и правил, второй тест затрагивает сложные ситуации и как их решать, а третий - на меню от шефа. После сдачи всех тестов ты становишься полноценным официантом без значка „õpilane“.
Насколько прибыльна профессия официанта?
На жизнь хватает. Много решают чаевые, ведь если хорошо поработать пару дней, то можно уже оплатить себе какую-то небольшую покупку. Еще роль играет местоположение ресторана и его уровень. От этого и строится заработная плата, чаевые.
Важны ли чаевые в работе? Должны ли они быть включены в счет или же нет?
Конечно, важны. Я буду очень рада, когда Эстония дойдет до такого уровня, что чаевые будут включены в чек. Официанты не зарабатывают миллионы, и этот „чай“ иногда очень выручает официанта, прибавляет мотивации и создает позитивное настроение.
Что бесит официанта?
Глупые вопросы, ответ на которых очень очевиден. Очень часто люди не читают до конца, переспрашивают одно и то же, что довольно забавно. Упомяну еще невнимательность, ведь мы максимально стараемся сделать все так, чтобы было понятно с первого раза.
Дети и родители, которые не смотрят за ними. Я не понимаю, почему ребенок может так спокойно бегать по всему заведению и вести себя самым ужасным образом. Если с ним что-то произойдет, то виноват будет ресторан, а не родитель, который за ним не следил.
Посетители, которые садятся за грязный столик, хотя все остальные чистые и свободные. Вообще не понимаю, почему так происходит, закон подлости.
Девушка-официант - это преимущество или наоборот?
У меня не было неприятных ситуаций, к счастью. Было два случая, когда молодые люди проявляли свою симпатию. Один из них подарил мне цветы, захотел познакомиться, но я тогда состояла в отношениях. Второй тоже пытался познакомиться, спросил мои соцсети. Все это было максимально вежливо, мне было приятно от этого.
Опиши одним словом эту профессию.
Труд.
Это сложная работа, которая включает себя сложные аспекты, как физически, так и морально. Чтобы стать достойным официантом, надо действительно много трудиться.