Что раздражает таллиннских официантов и правда ли что сфера обслуживания - неблагодарная?

Почему ты стала официанткой?

Переехав в Таллинн, я начала работать в кино. Это тоже сфера обслуживания, но там работать было легче, поскольку посетители берут лишь билеты/попкорн и уходят. В какой-то момент я решила поменять работу и несмотря на то, что в свои 17 лет дала обещание, что никогда снова не стану официанткой, решила снова себя попробовать в этом непростом деле.

Сейчас, после 2 лет работы, мне стало больше нравится. У меня был подобный опыт в 16-17 лет, но тогда я загонялась по каждому поводу. Сейчас мне 20 и работать стало приятнее, я более продуктивна.

Ты видишь себя профессионально в этой сфере или это этап в твоей жизни?

На данный момент я думаю, что это этап, который приносит мне заработок. При этом я получаю удовольствие, что радует. Если говорить честно, то мне больше хочется открыть что-то свое, например кафе/ресторан и уже там быть в роли начальницы.

Что мотивирует тебя каждый день?

Есть два аспекта: человек, с которым стою в смене, и посетители. Я люблю всех своих коллег, но есть те, с кем особенно быстро пролетает время на работе. А про посетителей могу сказать, что даже один улыбчивый человек, который пожелал хорошего дня, может сделать настроение на весь день. После такого хочется прилагать еще больше усилий и делать свою работу еще лучше.

Сфера обслуживания - неблагодарная? Так ли это?

В определенном плане - да, но все зависит от посетителей. В один день все может быть хорошо и гладко, а в другой день придет один клиент и максимально испортит настроение. Каждый день проходит по-разному, поэтому однозначно я не могу сказать, что все настолько плохо.

Как выглядит твой рабочий день и что тебе нужно для работы?

Мой рабочий день начинается в пол 11 утра. Я начинаю подготовку к работе - готовлю кофемашину, например. Далее уже приходят посетители и непосредственно начинается выполнение основных задач официанта.