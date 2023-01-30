Правда ли, что американский танк Abrams непригоден для использования в условиях зимы?

Newsweek отмечает, что видео с неудачным подъёмом слишком короткое и определить, для чего совершался запечатлённый манёвр, сложно. Но в YouTube можно найти много роликов с самыми разнообразными экспериментами, которые проводятся в рамках учений. Например, опубликована нарезка учений в Швеции с участием тяжёлой техники в 1992–1994 годах. В них задействованы танки Т-72 и Centurion, транспортёр МТ-ЛБ и бронетранспортёр Pbv 302. Они штурмуют реки, сугробы, холмы, форсируют реки. И не всегда испытания проходят удачно, иногда экипажам приходится прибегать к помощи инженеров.

Это видео уже разбиралось ранее. Автомобильный сайт 2Drive обращал внимание на то, что у танка на гусеницах резиновые накладки. С ними и правда непросто забраться на снежный холм: резина начинает скользить, как на видео. Обычно эти накладки используются для того, чтобы не разрушать покрытие, по которому движется танк. На пересечённой местности, особенно на снегу, их снимают.

Ролик, показанный в программе Дмитрия Киселёва, можно найти в YouTube . Он был выложен ещё в январе 2022 года на канале World of Real Tanks c 308 подписчиками. За год до этого, в январе 2021 года, видео было загружено в TikTok . Место и время съёмки неизвестно, но на кадрах действительно запечатлён танк М1 Abrams.

Сюжет об американских танках был выпущен на фоне сообщений о том, что власти США могут передать Украине некоторое количество Abrams. В сюжете программы Дмитрия Киселёва „Вести недели“ говорилось, что президент Байден не торопится с поставкой танков, потому что у Abrams якобы слишком много недостатков, в том числе непригодность к зиме. Затем был продемонстрирован фрагмент видео, на котором танк соскальзывал с небольшого покрытого снегом возвышения. Ролик сопровождался следующим комментарием корреспондента: „На представленных видеокадрах вы можете увидеть неудачную попытку американского тяжёлого танка М1 Abrams преодолеть холм. В общей сложности было предпринято несколько попыток, но тяжёлая боевая машина так и не смогла преодолеть такое препятствие. Это указывает на то, что танк непригоден для использования зимой, особенно при преодолении труднопроходимой местности“. Также утверждалось, что эти танки не приспособлены для работы в условиях выпавшего снега и низких температур. Впрочем, уже через несколько дней после выхода программы, 26 января, президент Байден объявил , что США направят в Украину 31 M1 Abrams, чтобы сформировать танковый батальон в составе ВСУ.

„Обычно танковые части действуют в тесной связке с инженерными, а инженерная разведка занимается как раз проверкой возможности прохождения танками определённой местности — мостов, дорог, минных полей и ледяных склонов“, — поясняет в комментарии для „Проверено“ военный обозреватель „Русской службы BBC“ Павел Аксёнов. То есть для танков не должно возникать неожиданных препятствий, если операция должным образом спланирована.

Если вернуться именно к M1 Abrams, то в YouTube можно найти и съёмки поведения танков на льду. На видео с учений в Норвегии 2014–2016 годов есть фрагмент проезда американских танков по заледеневшей дороге. Частично он был показан и в „Вестях недели“: Abrams уходит в занос на повороте. Но на российском телевидении этот момент обрезали, и зрители не увидели, как танки выходят из контролируемого заноса.

В программе Киселёва также утверждалось, что Abrams „не приспособлены для работы в условиях снега и низких температур“. Это также неверно. На сайте Армии США есть отчёт об испытаниях, которые проводились на Аляске в 2020–2021 годах. И там тестировались не только способности танков передвигаться по снегу и льду, но также работа электроники и точность стрельбы. Причём испытания проводятся специально в максимально суровых условиях: например, стрельбы назначали на раннее утро, когда температура ниже всего. В отчёте обращается внимание на отдельные недостатки, но о непригодности танков к использованию в зимнее время речь не идёт.

Наконец, в округе Куино, штат Мичиган, с 1953 года работает исследовательский центр, изучающий возможности военной техники в условиях снега, льда и экстремально низких температур. Он был создан в ранний период холодной войны для того, чтобы иметь возможность сопротивляться СССР в случае вторжения советских войск из Арктического региона на Аляску. Там тестируется и колёсная, и гусеничная техника, в том числе танки Abrams.

На зимних учениях преодоление ледяных и снежных укреплений — часть стандартных испытаний. Не всегда техника может это сделать, но как раз в этом задача учений — выявить слабые места и устранить недостатки в будущем. Над решением обнаруженных проблем работают и стараются по возможности их ликвидировать, объясняет Павел Аксёнов.

Таким образом, установить, на каких учениях было сделано показанное в программе Дмитрия Киселёва видео и в рамках какого испытания танк забирался на холм, пока не представляется возможным. Но только на основании этого ролика делать вывод о том, что основной танк американской армии M1 Abrams и его модификации непригодны для использования зимой, безосновательно. Отчёты по итогам учений, другие ролики с тренировок в подобных условиях и оценки военных экспертов также опровергают утверждение, сделанное в эфире „Вестей недели“.

Итог: Неправда