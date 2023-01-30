ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ | Действительно ли „Леопарды“ и „Абрамсы“ так легко уничтожить, как утверждает российская пропаганда?
„Пехотинцу очень и очень трудно незаметно подойти к этим танкам.“
„Западные танки замечают вражеский танк гораздо раньше, чем вражеский танк замечает их“.
Российская пропаганда пестрит воинственными заявлениями политиков и экспертов, обещающих уничтожить западные танки в Украине. DELFI поинтересовался у военного эксперта, действительно ли это так легко сделать в реальной жизни?
Германия и США официально заявили на минувшей неделе, что отправят в Украину современные танки, аналогичное обещание дали британские власти в середине января. Киев просил о помощи несколько месяцев, и все это время западные политики опасались реакции Кремля. Однако вскоре Украина должна получить не менее 125 танков. Многие наблюдатели отмечают, что это не только политический, но и военный прорыв для Украины.