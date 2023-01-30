ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ | Действительно ли „Леопарды“ и „Абрамсы“ так легко уничтожить, как утверждает российская пропаганда?

Германия и США официально заявили на минувшей неделе, что отправят в Украину современные танки, аналогичное обещание дали британские власти в середине января. Киев просил о помощи несколько месяцев, и все это время западные политики опасались реакции Кремля. Однако вскоре Украина должна получить не менее 125 танков. Многие наблюдатели отмечают, что это не только политический, но и военный прорыв для Украины.

В России на это известие отреагировали истерически. В последние дни крупные российские новостные каналы опубликовали много материалов о том, что танки „Леопард-2“ и „Абрамс“ „безнадежно устарели“ и что российская армия „с легкостью“ уничтожит их в Украине. „По сравнению с нашими Т-90 эти танки намного хуже по огневой мощи и бронезащите“, — заявил в среду в эфире телеканала „Россия 24“ депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов. В последние дни российские госканалы перечисляли слабые места „Леопардов“ и „Абрамсов“: эксперты повторяют, что слабым местом „Абрамса“ является корпус, а слабостью „Леопарда“ — борта и крыша, которые противотанковые средства России, созданные в основном в 1960-х и 1970-х, легко пробивают.