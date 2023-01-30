Фергюсон из Силламяэ: вспоминаем ушедшего из жизни легендарного футбольного тренера

В 1980 году Добиже доверили главную команду „Зари“, которая после успехов начала 70-х годов сдала и вылетела в первую лигу. Вернуться в вышку за 2 сезона не удалось, и после чемпионата 81-го года Добижу отправили обратно работать с молодежью. Однако при следующих тренерах дела у „Зари“ пошли еще хуже, поэтому в 1986 году Добижу позвали уже вытаскивать команду из второй лиги. Собрав перспективный коллектив из местных воспитанников, Добижа в 1986 году выиграл с „Зарей“ чемпионат Украинской ССР и вернул команду в общесоюзную первую лигу. Команда, в которой играло сразу несколько будущих звезд (помимо самого знаменитого - Юрана, до уровня сборной доросли вратарь Олег Суслов, полузащитник Сергей Погодин, форвард Тимерлан Гусейнов), была способна замахнуться и на большее, но помешала вечная беда луганского футбола: перспективных игроком сразу же перехватили более именитые и влиятельные клубы, прежде всего киевское „Динамо“. В третий раз Добижа оказался у руля „Зари“ уже в независимой Украине, когда команда, испытывавшая серьезные финансовые трудности, болталась во второй лиге.

В Луганске Добижа в полной мере реализовал свой талант открывателя и воспитателя футбольных талантов. Много лет он работал в знаменитом на весь союз луганском спортивном интернате футбольного профиля, одновременно с 1972 по 1979 годы возглавлял юношескую сборную Украинской ССР, с которой выиграл много соревнований разного уровня. Из воспитанников Добижы, которым, в отличие от него, довелось сыграть на высшем уровне, можно составить даже несколько символических сборных. А такие игроки, как Александр Заваров, Сергей Андреев, Сергей Юран, Сергей Семак, стали настоящими звездами украинского и российского футбола. За заслуги в подготовке молодых футболистов Добижа был награжден орденом Трудового Красного знамени и получил звание заслуженного тренера Украины.

Для описания жизненного пути Вадима Дмитриевича Добижи, пожалуй, лучше всего подойдет слово „вопреки“. Он родился накануне самой страшной войны ХХ века: в феврале 1941 года в Крыму, в семье военного летчика. В возрасте всего нескольких месяцев с матерью и старшим братом оказался в эвакуации в Луганске, а отец погиб в боях за Севастополь. В послевоенные годы, с 9 лет, Добижа начал заниматься футболом, но в итоге попал не в местную команду мастеров (тогда она носила характерное советское название „Трудовые резервы“), а — транзитом через запорожский „Строитель“ — в ленинградское „Динамо“. И тут новое испытание — тяжелейшая травма буквально в первом матче на Кубок СССР в Калинине (нынешней Твери). О большой карьере футболиста пришлось забыть. Окончив знаменитый институт физической культуры имени Лесгафта, Добижа в 28 лет начал работать тренером в футбольной школе луганской команды, к тому времени получившей нынешнее название — „Заря“. Распределение в почти родной город удалось получить благодаря протекции ленинградского тренера Германа Зонина, который в то же самое время возглавил главную команду „Зари“, с которой в 1972 году сенсационно выиграл чемпионат СССР.

В 2002 году, устав от отсутствия перспектив в Луганске, Добижа принял предложение поехать в Россию и возглавить тверскую „Волгу“. Там футбольное хозяйство тоже пребывало не в лучшем состоянии, но по крайней мере была поддержка местного мэра (доходило до того, что Добижа просил главу области о выделении средств на ремонт забора вокруг стадиона). Примечательно, что помогал деньгами команде и самый, пожалуй, известный в то время уроженец Твери - звезда шансона Михаил Круг, убитый в том же 2002 году. Под руководством луганского тренера „Волга“ смогла выйти из турнира КФК во вторую лигу, но Добижа решил перебраться из Твери в Обнинск, а затем и в Москву, где принял команду „Торпедо-РГ“ - очередную реинкарнацию „настоящей“ автозаводской команды, которая играла на первенство города. Но и там задержаться не удалось: помешал конфликт с хозяином команды, чьего сына Добижа не ставил в состав.

Казалось, карьера Добижи идет к заслуженному отдыху, но в 2006 году 65-летний специалист получил новый неожиданный вызов: президент клуба „Калев“ из Силламяэ Александр Стародубцев предложил ему место главного тренера. Добижа с энтузиазмом взялся за дело и ввел непривычные для полулюбительского коллектива двухразовые тренировки. Под руководством луганского мэтра „Калев“ за два года поднялся из второй лигу в класс сильнейших, где в 2009 году завоевал серебряные медали (тогда Добижа входил в тренерский штаб, как главный тренер был заявлен петербуржец Анатолий Ушанов). В последующие годы Добижа работал в молодежных командах силламяэского клуба, а весной 2014 года вновь оказался у руля „Калева“. Именно под его руководством силламяэский коллектив добился исторического успеха: по сумме двух матчей в Лиге Европы прошел финскую „Хонку“ (2:1 дома и 2:3 в гостях).

В следующем раунде „Калев“ попал на российский „Краснодар“, который оказался намного выше классом (0:9 по сумме двух матчей). В третий раз Добижа возглавлял „Калев“ в 2017 году, когда смог в Лиге Европы добиться почетной ничьей в домашнем матче с хорватским „Хайдуком“ - 1:1. В ответной игре после первого тайма „Калев“ вел 2:1, но во второй половине пропустил 5 безответных голов. Живя в Эстонии, Добижа регулярно ездил в Луганск, где у него оставались жена и сын, даже после того, как город в 2014 году оказался оккупирован Россией.

Несмотря на преклонный возраст Вадим Дмитриевич почти до последнего времени продолжал работать с молодыми футболистами в Силламяэ. Возможно, брал пример с одного из своих профессиональных образцов для подражания - сэра Алекса Фергюсона. Сам Добижа даже шутил, что немного похож в профиль на знаменитого шотландца.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

