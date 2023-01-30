Гретцки: Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям. Если он побьет мой рекорд, это пойдет на пользу НХЛ

Капитан „Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги (812 шайб). Впереди только Гретцки (894), пишет Sports.ru.

„Забудьте о рекорде, я так рад, что он выиграл Кубок Стэнли. Самое главное в этой игре – выиграть чемпионат, верно? Все это ничего не значит, если ты не выиграешь чемпионат.

А во-вторых, как хорошо он относится к людям, как хорошо он относится к СМИ, к сообществу и своей родной стране. Он просто замечательный молодой человек, и, послушайте, он заслуживает всех похвал и почестей, которые он получает.

Я очень счастлив быть рядом с парнем, у которого есть шанс побить мой рекорд. Это не изменит мою жизнь, это пойдет на пользу НХЛ. Это все, что имеет значение“, – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.

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