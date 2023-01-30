Полный автобус проституток за победу над „Юве“ пообещал футболистам легендарный Берлускони. И они выиграли!

„Монца“ заставила хозяев капитулировать уже в первом тайме. По голу в ворота Войцеха Щенсного забили Патрик Чуррия и Дани Мота, пишет Sport24.

Вполне вероятно, что сегодня ночью футболистам „Монцы“ не удалось как следует отдохнуть — даже после победы над грозным соперником у него дома. Все дело в обещании президента „брианцоли“ Сильвио Берлускони: он в конце прошлого года заявил, что предоставит игрокам „автобус, полный проституток“, если они обыграют „Ювентус“ или „Милан“.

И „Монца“ реально обыграла „Юве“, причем во второй раз за сезон! (Первая победа случилась в седьмом туре — еще до обещания владельца).

Как думаете, сдержал ли Берлускони слово? И как отреагировали на его инициативу девушки и жены игроков „Монцы“?

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