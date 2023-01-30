Полный автобус проституток за победу над „Юве“ пообещал футболистам легендарный Берлускони. И они выиграли!(4)
Падение „Ювентуса“ в Серии А продолжается. Совсем недавно с „бьянконери“ сняли 15 очков из-за махинаций с финансами, а в воскресенье они безвольно проиграли на своем стадионе новичку чемпионата Италии „Монце“. Прямо сейчас команда Массимилиано Аллегри занимает в турнирной таблице 13-е место, отставая от лидера — „Наполи“ — на 27 (!) очков.
„Монца“ заставила хозяев капитулировать уже в первом тайме. По голу в ворота Войцеха Щенсного забили Патрик Чуррия и Дани Мота, пишет Sport24.
Вполне вероятно, что сегодня ночью футболистам „Монцы“ не удалось как следует отдохнуть — даже после победы над грозным соперником у него дома. Все дело в обещании президента „брианцоли“ Сильвио Берлускони: он в конце прошлого года заявил, что предоставит игрокам „автобус, полный проституток“, если они обыграют „Ювентус“ или „Милан“.
И „Монца“ реально обыграла „Юве“, причем во второй раз за сезон! (Первая победа случилась в седьмом туре — еще до обещания владельца).
Как думаете, сдержал ли Берлускони слово? И как отреагировали на его инициативу девушки и жены игроков „Монцы“?