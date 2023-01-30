В Словении по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержали двух человек

По данным СМИ, их задержание состоялось еще в декабре 2022 года. Суд по представлению прокуратуры заключил подозреваемых под стражу.

Мужчины работали под фальшивыми именами в офисе в столице страны Люблине.

„По данным источника, задержаны двое российских агентов с гражданством одной из стран Южной Америки. У одного из них обнаружен аргентинский паспорт. Предположительно, они служили в военной разведке ГРУ и были частью сети так называемых „спящих агентов“ — с фальшивыми именами и гражданством третьих стран, чаще всего — стран Южной Америки“, — пишет 24ur.

Подозреваемым вменяют статьи „Шпионаж“ и „Предоставление ложных сведений“, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Несколько дней назад полиция Германии задержала в Мюнхене гражданина ФРГ Артура Е. по подозрению в госизмене и контактах с российскими спецслужбами.

19 января Стокгольмский окружной суд признал двух шведских подданных, братьев Паяма и Пеймана Киа, виновными в шпионаже в пользу России.

42-летний Пейман Киа приговорен к пожизненному заключению, 35-летний Паям Киа получил 9 лет и 10 месяцев тюрьмы.

В октябре 2022 года в Германии начался судебный процесс над офицером бундесвера в запасе Ральфом Гёлертом, которого обвинили в шпионаже в пользу России.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.