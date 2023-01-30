ВИДЕО | Схватка молодых самцов лосей попала в кадр. Что они не поделили?

29 января я отправился в леса карьера Айду в Ида-Вирумаа , чтобы повидать обитающих там лосей. Я и представить не мог, что мне доведется заснять весьма редкие и крутые кадры схватки молодых самцов. Сначала из леса вышел один лось (с одним рогом) и позвал второго (с двумя рогами) на сражение.

Судя по размеру рогов можно сделать вывод, что это молодые лоси, потому как их рога еще маленькие. Рога есть только у самцов лосей, и они их скидывают в периоде с ноября по январь. Это ежегодный естественный процесс, новые рога начинают расти в апреле, достигая своего максимума в августе/сентябре. Потасовка длилась несколько минут с небольшими паузами. Нельзя сказать, что драка была серьезной, скорее игрой. Никто из животных не пострадал, но один из лосей потерял в бою свой единственный рог (второй отпал ранее). Возможно, что причиной схватки как раз и было желание помочь друг другу скинуть рога. В любом случае скучно им не было и за этим было очень интересно наблюдать.