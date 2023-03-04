„Я продала свою машину, и каждый месяц экономлю 500 евро!“ Каршеринг в Эстонии становится все популярнее(68)
В Эстонии выдают все больше водительских удостоверений, люди продолжают покупать автомобили, однако становится больше и тех, кто вместо собственной машины делает выбор в пользу арендованной. Это не только намного дешевле, но и удобнее и намного быстрее, чем общественный транспорт, пишет Eesti Ekspress.
22-летний Андрес подсчитал, что обслуживание и эксплуатация его новой Audi A6 ежемесячно обходились ему в 760 евро, несмотря на то, что большую часть времени автомобиль просто стоял на месте. И хотя Андрес любит машины, его A6 вот уже два года принадлежит другому человеку. Андрес продал машину в начале 2020 года и с тех пор арендует автомобили через приложение. „Сейчас я не могу без этого жить“, — говорит он.
Андрес тратит на каршеринг 200 евро в месяц. „Езжу на Bolt по нескольку раз в день. Я не экономлю, потому что могу себе это позволить“, — делится молодой человек.