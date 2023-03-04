„Я продала свою машину, и каждый месяц экономлю 500 евро!“ Каршеринг в Эстонии становится все популярнее

22-летний Андрес подсчитал, что обслуживание и эксплуатация его новой Audi A6 ежемесячно обходились ему в 760 евро, несмотря на то, что большую часть времени автомобиль просто стоял на месте. И хотя Андрес любит машины, его A6 вот уже два года принадлежит другому человеку. Андрес продал машину в начале 2020 года и с тех пор арендует автомобили через приложение. „Сейчас я не могу без этого жить“, — говорит он.

Андрес тратит на каршеринг 200 евро в месяц. „Езжу на Bolt по нескольку раз в день. Я не экономлю, потому что могу себе это позволить“, — делится молодой человек.

Андрес живет в Пыхья-Таллинне, и ездит на работу только в том случае, если рядом с домом стоит арендный автомобиль, благо профессия это позволяет. „Наслушавшись нытья про то, что топливо очень дорогое, нужно менять шины, покупать страховку, проходить техосмотр, я убедил многих людей перейти на каршеринг, — говорит Андрес. — Это все текущие расходы. Часто люди боятся брать машину в прокат, потому что ею пользуются и другие люди. Но по большей части все чисто и аккуратно“.