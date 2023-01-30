ФОТО | Забавный случай: собаки на погранпункте Койдула „попросили“ разрешения перейти через границу

Если обычно собаки, кошки и другие животные ходят через восточную границу никого не спрашивая, то сегодня на пограничный переход Койдула пришли две собаки, встали в очередь перед кабинкой паспортного контроля и стали жалобно смотреть на пограничника и махать хвостом, всем своим видом давая понять, что им нужно пойти, пишут представители префектуры.

Также они приводят воображаемый диалог:

- „Куда идете?“

- „Туда, в Сетомаа!“

- „Какова цель пересечения границы?“

-“Небольшое приключение, светская жизнь. Немного проделок и чуть-чуть шалостей!“

-“Когда обратно?“

- „Зависит от того, как быстро будут двигаться лапы и сколько деревьев-столбов на пути попадется“.

По сообщению префектуры, пограничник не стал ставить четвероногим путешественникам штамп о пересечении границы, а погладил их, и собаки, восприняв это как разрешение, пошли через мост Пиуза навстречу приключениям.

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