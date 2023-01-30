ФОТО | Забавный случай: собаки на погранпункте Койдула „попросили“ разрешения перейти через границу(6)
Лыунаская префектура поделилась в социальных сетях забавным случаем из рабочей практики: вчера к пограничному переходу Койдула пришли две вежливые собаки, которым нужно было попасть в Сетомаа.
Если обычно собаки, кошки и другие животные ходят через восточную границу никого не спрашивая, то сегодня на пограничный переход Койдула пришли две собаки, встали в очередь перед кабинкой паспортного контроля и стали жалобно смотреть на пограничника и махать хвостом, всем своим видом давая понять, что им нужно пойти, пишут представители префектуры.
Также они приводят воображаемый диалог:
- „Куда идете?“
- „Туда, в Сетомаа!“
- „Какова цель пересечения границы?“
-“Небольшое приключение, светская жизнь. Немного проделок и чуть-чуть шалостей!“
-“Когда обратно?“
- „Зависит от того, как быстро будут двигаться лапы и сколько деревьев-столбов на пути попадется“.
По сообщению префектуры, пограничник не стал ставить четвероногим путешественникам штамп о пересечении границы, а погладил их, и собаки, восприняв это как разрешение, пошли через мост Пиуза навстречу приключениям.