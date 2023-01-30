Эстонские девушки завоевали три медали на чемпионате Европы по гребле в помещении

Эстонскую сборную представляли: Дорис Мейнбек (Вильянди, СК) и Лийза-Мари Ляэне (Таллин, СК). В день открытия был запланирован спринт на 500 метров, а во второй 2000 метров классическим стилем.

Дорис Мейнбек, участвовавшая в возрастной группе до 19 лет, которая неделей ранее не смогла принять участие на соревнованиях в Таллинне из-за травмы, до последнего момента сохраняла надежду выступить в Париже. Уроженка Вильянди, сумевшая вовремя восстановиться, смогла удачно финишировать на обеих дистанциях, завоевав золото в спринте и серебряную медаль на классической дистанции.

На короткой дистанции она показала результат 1:33,8, опередив француженку Роза Девильяр Кустре (1.37,4) и украинскую спортсменку Ирину Яцуляк (1.40,7). В классической гонке Мейнбек (+0.8) лишь немного уступила француженке Леонтини Фуке (06:59.0). Третье место заняла француженка Кэролайн Лагард (7.01.3).

„В начале прошлой недели со мной случилось несчастье. Это нарушило ранее установленные планы подготовки“, — сказала Мейнбек, которая сказала, что из-за полученной травмы пришлось менять все планы и сосредоточить свое внимание на восстановлении.

Из-за проблем со здоровьем новый чемпион Старого Света считает завоёванное золото - маленьким чудом. „Эта медаль подтверждает, что если есть мечта и если много работать ради нее, то все обязательно сбудется“, — сказала Мейнбек.

Ляэне, выступающая в категории до 23 лет, завоевала для Эстонии серебряную медаль в спринте и стала шестой на дистанции 2000 метров.