Новый президент Чехии: неудачные действия армии России привели к огромному разочарованию среди населения и военных
По итогам второго тура выборов президента Чехии отставной генерал НАТО Петр Павел победил бывшего премьера Чехии, миллиардера Андрея Бабиша. Избранный президент считается сторонником либеральных ценностей и известен своей проукраинской позицией, пишет русская редакция Би-би-си.
Как передает корреспондент Би-би-си в Праге, в воскресенье Павел дал интервью чешскому телевидению, в котором еще раз рассказал о своем отношении к войне.
В должности руководителя одного из комитетов НАТО Павел часто встречался с высокопоставленными российскими военными, в том числе с теми, которые сейчас ведут войну против Украины. Избранный президент Чехии заявил, что неудачные действия армии РФ привели к разочарованию и недовольству среди ее руководителей.
„Объективно говоря, [санкции ЕС] подрывают способность России вкладывать больше средств в войну в Украине, - сказал Павел. – Блокада некоторых более продвинутых технологий заставляет Россию использовать менее сложные технологии“.
„Крайне важно продолжать давление на Россию по всем направлениям, чтобы закончить конфликт в пользу Украины – страны, которая подверглась нападению“, - добавил избранный президент.
В ответ на вопрос, нужно ли поставить Украине истребители, Павел непрямо поддержал такой шаг. „Если мы не хотим, чтобы Россия одержала в Украине победу (а тогда проблемы в будущем появятся уже у нас), то мы должны поставить Россию в ситуацию, когда она поймет, что не может победить в Украине и покинет украинскую территорию, а Украина сможет восстановить свой суверенитет и начать послевоенное восстановление“, - сказал Павел.
Он также заявил, что по его мнению, в российских вооруженных силах накапливается недовольство ходом военных действий, которое распространяется и на все население страны.
„Каждый день Россия теряет почву под ногами. Дело не только в реальных последствиях экономических санкций, которые явно отражаются на российской экономике, но и в растущем недовольстве среди населения. И еще – в российской армии, - заявил Павел. – Российская армия не привыкла к поражениям – ее представляли не только своему населению, но и нам – как боеспособную, современную армию, способную побеждать. Но то, что происходит сейчас с российской армией, - это источник огромного недовольства, огромного разочарования. Неспособность достичь даже самых малых успехов только углубляет это недовольство“.
По мнению избранного президента Чехии, поскольку у России заканчивается современное оружие и тренированные военнослужащие, война может закончиться в 2024 году.