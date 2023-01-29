Новый президент Чехии: неудачные действия армии России привели к огромному разочарованию среди населения и военных

Как передает корреспондент Би-би-си в Праге, в воскресенье Павел дал интервью чешскому телевидению, в котором еще раз рассказал о своем отношении к войне.

В должности руководителя одного из комитетов НАТО Павел часто встречался с высокопоставленными российскими военными, в том числе с теми, которые сейчас ведут войну против Украины. Избранный президент Чехии заявил, что неудачные действия армии РФ привели к разочарованию и недовольству среди ее руководителей.

„Объективно говоря, [санкции ЕС] подрывают способность России вкладывать больше средств в войну в Украине, - сказал Павел. – Блокада некоторых более продвинутых технологий заставляет Россию использовать менее сложные технологии“.

„Крайне важно продолжать давление на Россию по всем направлениям, чтобы закончить конфликт в пользу Украины – страны, которая подверглась нападению“, - добавил избранный президент.

В ответ на вопрос, нужно ли поставить Украине истребители, Павел непрямо поддержал такой шаг. „Если мы не хотим, чтобы Россия одержала в Украине победу (а тогда проблемы в будущем появятся уже у нас), то мы должны поставить Россию в ситуацию, когда она поймет, что не может победить в Украине и покинет украинскую территорию, а Украина сможет восстановить свой суверенитет и начать послевоенное восстановление“, - сказал Павел.

Он также заявил, что по его мнению, в российских вооруженных силах накапливается недовольство ходом военных действий, которое распространяется и на все население страны.