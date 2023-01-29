WSJ назвала Израиль ответственным за ночную атаку по Ирану

Атака была совершена в то время, когда израильские и американские чиновники обсуждают противодействие дестабилизирующим действиям Тегерана, включая углубление военного сотрудничества с Россией.

На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил необъявленный визит в Израиль, а госсекретарь Энтони Блинкен должен прибыть туда 30 января, чтобы продолжить американо-израильские переговоры по Ирану и другим региональным вопросам. Кроме того, на прошлой неделе США и Израиль провели крупнейшие в истории совместные военные учения, в которых приняли участие более 7500 военнослужащих из обеих стран. Высокопоставленный израильский генерал говорил WSJ, что страны „готовятся к худшему“.

Тегеран заявлял, что атака была совершена тремя дронами на оборонный завод в Исфахане. Он расположен рядом с территорией, принадлежащей иранскому Центру космических исследований, пишет WSJ. Этот центр находится под американскими санкциями из-за разработки баллистических ракет. Иранская сторона утверждает, что средства ПВО сбили один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся незначительные повреждения крыше. Глава МИД Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиян назвал атаку „трусливой“.

Телеканал Al Arabya днем со ссылкой на источники передавал, что за ударом могут стоять Соединенные Штаты, их целью был склад баллистических ракет. По словам собеседников, до иранских властей было доведено, что производство таких ракет недопустимо. О причастности Соединенных Штатов и „еще одной страны“ сообщал также телеканал Al Hadath.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на западные источники, в том числе в разведке, писала, что, вопреки заявлениям Тегерана, удар в Исфахане увенчался успехом и ущерб был причинен гораздо серьезнее, чем поврежденная крыша, сообщает РБК.