Российский чемпион вышел на бой с канадским флагом
В Лондоне (Великобритания) состоялся вечер бокса, в главном событии которого был поединок за титулы WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.
Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев вышел на бой с британцем Энтони Ярдом под гимн бойцов клуба „Ахмат“. При этом в ринге не было российского флага — там находились только канадский и британский флаги. Сообщает „Чемпионат“.
Бетербиев – уроженец Хасавюрта (Дагестан), но бой с Ярдом вышел с флагом Канады, чьим гражданином он является.
Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев защитил свои титулы в бою с британцем Энтони Ярдом.
Поединок был завершен во восьмом раунде. Ярд после одной из атак соперника оказался в нокдауне. После отсчета угол британца отказался от продолжения боя.
Теперь в активе Бетербиева 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге. Для Ярда это третье поражение при 23 победах.