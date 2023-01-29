Российский чемпион вышел на бой с канадским флагом

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев вышел на бой с британцем Энтони Ярдом под гимн бойцов клуба „Ахмат“. При этом в ринге не было российского флага — там находились только канадский и британский флаги. Сообщает „Чемпионат“.

Бетербиев – уроженец Хасавюрта (Дагестан), но бой с Ярдом вышел с флагом Канады, чьим гражданином он является.

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев защитил свои титулы в бою с британцем Энтони Ярдом.

Поединок был завершен во восьмом раунде. Ярд после одной из атак соперника оказался в нокдауне. После отсчета угол британца отказался от продолжения боя.

Теперь в активе Бетербиева 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге. Для Ярда это третье поражение при 23 победах.