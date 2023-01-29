Северная Корея о поставках оружия в Россию: США очерняют наш имидж, это провокация

Вашингтон 26 января объявил ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией и ввел санкции в отношении связанных с ней людей и компаний. При этом поставки оружия для ЧВК из Северной Кореи были названы нарушением резолюции Совбеза ООН.

На фото, обнародованных американской разведкой, по заявлению Соединенных Штатов, изображено, как российские автомобили пересекают границу КНДР, загружают ракеты и возвращаются в Россию.

„Попытка очернить образ (Северной Кореи. - ред.), сфабриковав несуществующую вещь, является серьезной провокацией, которую нельзя допустить и которая не может не вызвать реакции“, - пригрозил в этой связи Квон Чон Гун, генеральный директор Департамента по делам США в КНДР.