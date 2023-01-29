В Иране дроны атаковали военный объект

Минобороны Ирана подтвердило факт взрывов в Исфахане, заявив, что это была атака беспилотников, передает DW.

При этом власти страны отрицают, что она привела к ощутимому ущербу. В ведомстве утверждают, что в результате „безуспешной атаки с применением беспилотников“ один из дронов был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, причинив лишь „незначительные повреждения крыше мастерской“.

Издание Al Arabiya сообщает, что помимо этих случаев, взрывы произошли в городе Решт в иранской провинции Гилян, а также в столице страны Тегеране, однако власти не подтверждают эти сообщения.

Израиль ранее анонсировал ответ на теракты в Иерусалиме

На момент публикации заметки никто не взял на себя ответственность за атаки, однако Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники сообщает, что они стали частью спецоперации Израиля.

Израильские власти при этом не делали подобных анонсов, хотя, по данным The Times of Israel, за несколько часов до происшествия премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что „этой ночью“ страна предпримет „несколько немедленных шагов“, направленных на борьбу с терроризмом.

Заявление Нетаньяху стало реакцией на произошедшие в Иерусалиме вечером 27 января и утром 28 января теракты - в одном из случаев мужчина расстрелял посетителей синагоги, а в другом стрельбу по прохожим в Восточном Иерусалиме устроил 13-летний палестинец. По данным издания Arab48, палестинское исламистское движение ХАМАС назвало теракты „естественным ответом“ на спецоперацию израильских правоохранителей в Дженине 26 января, после которой в регионе произошли обстрелы.

Израиль опасается исходящей от Тегерана угрозы