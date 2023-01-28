Зеленский против Баха: споры о россиянах на Играх не утихают

По его словам, возможный бойкот, которым угрожал министр спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook, „также не соответствует нашей миссии“. „Мы знаем точку зрения Украины, которая заключается не только в изоляции России как государства, но и в полной изоляции всех россиян“, - отметил 69-летний Бах.

Миссия Международного олимпийского комитета заключается в том, чтобы „объединить всех спортсменов со всего мира, в этом - особое значение Олимпийских игр“, уверен Бах.

Глава МОК Томас Бах в Оберхофе, где проходит чемпионат мира по санному спорту, высказал мнение, что исключение спортсменов на основании их паспорта „не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии“. „Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы выступать под нейтральным флагом“ на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил чиновник, слова которого привело издание Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь разместил в Twitter запись, в которой подчеркнул: „Олимпийские принципы и война в корне противоречат друг другу“. „Россия должна прекратить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить об участии РФ в олимпийском движении“, - добавил он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее заявил, что изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при выполнении „строгих условий“. Соответствующую запись Подоляк в субботу, 28 января, разместил в Twitter, пишет Deutsche Welle.

Чиновник неоднократно отстаивал „трехчастный подход“, напомнило издание. Отсутствие национальных символов, отказ от международных соревнований в РФ и от приглашений на мероприятия для представителей правительства России должны сохраняться, как и солидарность с украинскими спортсменами - однако отдельные атлеты не должны подвергаться „дискриминации посредством исключения, даже если страны находятся в конфликте“, считает Бах. В целом вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов „находится на стадии консультаций“, добавил он.

Министр молодежи и спорта Украины не исключил бойкота Олимпиады

Министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт написал в Facebook, что не исключает бойкота Игр в Париже, если российских и белорусских спортсменов на них допустят.

„Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать Олимпиаду и откажемся от участия в ней“, - подчеркнул он.

При этом министр, однако, выразил надежду, что все федерации, спортсмены и весь цивилизованный мир внимательно следят за дискуссией, и Киеву не придется прибегать к крайним мерам. По мнению главы ведомства, „не может быть никаких соглашений с представителями террористических стран“.

Зеленский пригласил Баха в Бахмут

Ранее, 27 января, в традиционном вечернем видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский заявил: „Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью“.

Украинский лидер пригласил Баха в Бахмут, чтобы тот „увидел собственными глазами, что нейтральности не существует“, когда идет такая война. „Я не хочу разбираться в том, что именно стало мотивом для господина Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Но мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более - в парижской Олимпиаде“, - подчеркнул президент Украины.

Два условия МОК

Двумя днями ранее, 25 января, МОК заявил, что изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии выполнения „строгих условий“. Во-первых, атлеты не должны „никоим образом представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране“. Второе условие - к соревнованиям могут быть допущены лишь спортсмены, которые „не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине“, и соблюдали все антидопинговые правила.

В декабре 2022 года Томас Бах заявил, что хочет дать российским и белорусским спортсменам возможность принять участие в Олимпийских играх в Париже, даже если российская война в Украине продолжится. Позднее глава Национального Олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс поддержала идею Баха пригласить на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси при условии, что те не будут использовать флаги и цвета своих государств, а также исполнять их гимны.