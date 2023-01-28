На смену названий улиц Даумана и Тиймана Нарве придется потратить около 30 000 евро

„Это обойдется нам в 30 000 евро“, - рассказала Катри Райк в интервью для передачи „Народу важно“, вышедшем в эфир ETV+ 28 января.

„Деньги пойдут на новые таблички с названиями улиц, которые установят на зданиях. Плюс еще какие-то указатели в городе. А в регистрах смена названий квартирных товариществ произойдет автоматически. Если же возникнут еще какие-то обоснованные расходы, то город возьмет их на себя“, - добавила мэр Нарвы.