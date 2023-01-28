28.01.2023, 20:35
На смену названий улиц Даумана и Тиймана Нарве придется потратить около 30 000 евро(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Мэр Нарвы Катри Райк озвучила сумму, которую из городского бюджета придется выделить на покрытие расходов, связанных с переименований улиц Тиймана и Даумана, пишет rusERR.
„Это обойдется нам в 30 000 евро“, - рассказала Катри Райк в интервью для передачи „Народу важно“, вышедшем в эфир ETV+ 28 января.
„Деньги пойдут на новые таблички с названиями улиц, которые установят на зданиях. Плюс еще какие-то указатели в городе. А в регистрах смена названий квартирных товариществ произойдет автоматически. Если же возникнут еще какие-то обоснованные расходы, то город возьмет их на себя“, - добавила мэр Нарвы.
Согласно принятому в этот четверг решению Нарвского горсобрания улица Даумана будет называться Кивилинна, а улица Тийманна - Солдина.