ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (339-й день) | Украина хочет получить от Запада истребители. Зеленский против допуска российских спортсменов на Олимпиаду
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Россия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области. По заявлениям местных властей, погибли по меньшей мере трое мирных жителей.
Министерство обороны России утверждает, что украинские войска обстреляли из HIMARS больницу в поселке Новоайдар Луганской области. "В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал“, — сообщили в Минобороны РФ.
Американский институт войны считает, что Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года. По прогнозам ISW, Кремль, вероятно, готовится к проведению крупных стратегических операций — скорее всего, в Луганской области — в ближайшие шесть месяцев.
Британская разведка утверждает, что потери России при обстреле ПТУ в Макеевке 1 января превысили 300 человек. "По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения“, — говорится в заявлении министерства.
Инструкторы ВСУ поделились своими впечатлениями о работе с новой военной техникой, сравнив смену советских танков на Leopard 2 и Abrams с пересадкой с машины 1950-х годов на Porsche. Тем не менее, украинским защитникам предстоит в феврале столкнуться с резким усложнением тренировок в связи с обучением по использованию немецких танков Leopard 2, которые сильно отличаются от привычных танков ВСУ советского производства, пишет Unian.
Консультанты Пентагона допустили применение Россией ядерного оружия в случае катастрофического поражения. Кремль может прибегнуть к ядерному оружию, если исчерпает все другие варианты „неядерной эскалации“, а вероятность абсолютной победы одной из сторон практически исключена, пишет американский исследовательский центр RAND Corporation в докладе о возможном исходе войны в Украине, пишет "Агентство Новости“. "Если Россия и дальше будет нести масштабные потери на поле боя, высокопоставленных кремлевских чиновников может охватить отчаяние. <...> Москва в таком случае может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы предотвратить катастрофическое поражение“, — говорится в докладе.
Украина ускоренно обсуждает с Западом передачу истребителей и дальнобойных ракет. „Нам не 24 [самолета] нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи [каждая из 12 самолетов]. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства, вместе с ПВО, для Украины“, — заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. В свою очередь глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры о возможной передаче Украине самолетов и дальнобойных ракет идут в ускоренном режиме. „Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они нам же дают, необходима обязательно. Точно так же для того, чтобы резко снизить [эффективность]ключевого инструмента российской армии — артиллерии — нам необходимы ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно“, — заявил Подоляк.
Владимир Зеленский выступил против допуска российских спортсменов на Олимпиаду. Глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. По словам Баха, отстранение атлетов лишь из-за паспорта „не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии“.
Национальный олимпийский комитет Украины может бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если в них примут участие российские и белорусские спортсмены под нейтральным флагом, написал народный депутат Жан Беленюк в телеграме со ссылкой на письмо членам НОК. "Очевидно, все идет к тому, что их [российских и белорусских атлетов] вернут… Поэтому это событие будет иметь серьезные последствия“, — отметил Беленюк.
Дмитрий Медведев снова намекнул на ядерную войну. „Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху“, — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Школы под Брянском поручили подготовить для размещения военных — на случай „чрезвычайной ситуации“, пишет Meduza. Начальница управления образования Брянского района Брянской области Алла Азаркина поручила подготовить как минимум шесть местных школ для размещения военнослужащих. Об этом пишут „Важные истории“, получившие аудиозапись, на которой чиновница дает указания. „МЧС приедет, посмотрит с целью, в случае чрезвычайной ситуации, размещения военных на базе этих школ. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы будем вас тоже информировать“, — говорит Азаркина.