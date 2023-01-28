ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (339-й день) | Украина хочет получить от Запада истребители. Зеленский против допуска российских спортсменов на Олимпиаду

Министерство обороны России утверждает, что украинские войска обстреляли из HIMARS больницу в поселке Новоайдар Луганской области. "В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал“, — сообщили в Минобороны РФ.

Американский институт войны считает, что Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года. По прогнозам ISW, Кремль, вероятно, готовится к проведению крупных стратегических операций — скорее всего, в Луганской области — в ближайшие шесть месяцев.

Британская разведка утверждает, что потери России при обстреле ПТУ в Макеевке 1 января превысили 300 человек. "По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения“, — говорится в заявлении министерства.

Инструкторы ВСУ поделились своими впечатлениями о работе с новой военной техникой, сравнив смену советских танков на Leopard 2 и Abrams с пересадкой с машины 1950-х годов на Porsche. Тем не менее, украинским защитникам предстоит в феврале столкнуться с резким усложнением тренировок в связи с обучением по использованию немецких танков Leopard 2, которые сильно отличаются от привычных танков ВСУ советского производства, пишет Unian.

Консультанты Пентагона допустили применение Россией ядерного оружия в случае катастрофического поражения. Кремль может прибегнуть к ядерному оружию, если исчерпает все другие варианты „неядерной эскалации“, а вероятность абсолютной победы одной из сторон практически исключена, пишет американский исследовательский центр RAND Corporation в докладе о возможном исходе войны в Украине, пишет "Агентство Новости“. "Если Россия и дальше будет нести масштабные потери на поле боя, высокопоставленных кремлевских чиновников может охватить отчаяние. <...> Москва в таком случае может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы предотвратить катастрофическое поражение“, — говорится в докладе.

Украина ускоренно обсуждает с Западом передачу истребителей и дальнобойных ракет. „Нам не 24 [самолета] нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи [каждая из 12 самолетов]. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства, вместе с ПВО, для Украины“, — заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат. В свою очередь глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры о возможной передаче Украине самолетов и дальнобойных ракет идут в ускоренном режиме. „Наши партнеры понимают, как развивается война. Они понимают, что штурмовая авиация для прикрытия живой силы и бронетехники, которую они нам же дают, необходима обязательно. Точно так же для того, чтобы резко снизить [эффективность]ключевого инструмента российской армии — артиллерии — нам необходимы ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно“, — заявил Подоляк.

Владимир Зеленский выступил против допуска российских спортсменов на Олимпиаду. Глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены могли бы выступить на Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. По словам Баха, отстранение атлетов лишь из-за паспорта „не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии“.

Национальный олимпийский комитет Украины может бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если в них примут участие российские и белорусские спортсмены под нейтральным флагом, написал народный депутат Жан Беленюк в телеграме со ссылкой на письмо членам НОК. "Очевидно, все идет к тому, что их [российских и белорусских атлетов] вернут… Поэтому это событие будет иметь серьезные последствия“, — отметил Беленюк.

Дмитрий Медведев снова намекнул на ядерную войну. „Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху“, — написал Медведев в своем телеграм-канале.