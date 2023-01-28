13-летний подросток устроил стрельбу в Восточном Иерусалиме

Спустя менее суток после стрельбы у синагоги в Израиле, устроенной 21-летним палестинцем вечером 27 января и унесшей жизни семи человек, 13-летний палестинский юноша в субботу, 28 января, открыл огонь по прохожим в Восточном Иерусалиме. По данным полиции и службы спасения, при этом были ранены двое: 47-летний мужчина и его 23-летний сын. Ранения последнего оцениваются как тяжелые.

Трагедия произошла в квартале Силуан, вблизи Города Давида в Иерусалиме. Сообщается, что устроившего стрельбу палестинского мальчика обезвредили прохожие, при этом он сам был ранен.

Стрельба перед синагогой в Израиле

Накануне 21-летний палестинец устроил стрельбу перед синагогой в квартале Неве Яаков в восточной части Иерусалима. Этот квартал израильтяне считают частью Иерусалима. Между тем, с точки зрения палестинцев, данный район находится на оккупированной территории, занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.

В ходе этой атаки погибли семь человек, еще трое получили ранения. После этого израильская полиция была приведена в состояние повышенной готовности. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении „принять немедленные меры“ и предостерег израильтян от самосуда.

Представитель группировки ХАМАС в интервью агентству Reuters назвал атаку у синагоги ответом на действия израильских военных в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. 26 января там прошел рейд, целью которого, по данным Армии обороны Израиля, была нейтрализация группы боевиков палестинской радикальной группировки „Исламский джихад“, причастных к ряду недавних нападений на израильтян и планировавших новые атаки. После рейда палестинцы заявили о гибели нескольких мирных жителей.

Осуждение мировым сообществом нападений в Израиле

Нападение в районе синагоги, произошедшее в Международный день памяти жертв Холокоста, и стрельба в Восточном Иерусалиме 28 января вызвали резкое осуждение многих стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Иордании и ОАЭ.