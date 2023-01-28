В Америку на лодке: как двое жителей Чукотки переплыли море, лишь бы не попасть на войну

5 октября рыбацкая лодка причалила к берегу в инуитском поселке Гэмбелл на острове Святого Лаврентия. Остров в Беринговом море - часть штата Аляска, хотя территориально находится даже ближе к Чукотке, чем к американскому материку. Живет на всем острове чуть больше 1200 человек.

Из лодки на мокрую черную гальку выбрались двое мужчин в камуфляжных куртках и резиновых сапогах. У местных пообщаться с чужаками получилось только через Google Translate: мужчины объяснили, что приплыли из России, спасаясь „от российских военных“, и ищут политического убежища.

Жители Гэмбелла угостили новоприбывших пиццей и поздравили: „Добро пожаловать в Америку, теперь вы в безопасности“.

Смельчаками оказались 52-летний Сергей Нечаев и 45-летний Максим Теюнаут, два друга из приморского поселка Эгвекинот на Чукотке. Отправиться в Америку морем они решили после начала мобилизации.

„Они настолько боялись своего правительства, что рискнули жизнью“

В те дни их побег описывался в основном короткими сводками местных СМИ: „Двое иностранцев задержаны, после того как приплыли из России на лодке“. Но путешествие было намного сложнее и страшнее. Позже россияне рассказали, что решились на него, когда ко всем в поселке стали приходить с повестками на войну.

Эгвекинот расположен на берегу залива в Беринговом море, но не на самой восточной точке полуострова. Так что Нечаев и Теюнаут несколько дней плыли вдоль берега Чукотки, выключив телефоны: боялись, что их засекут пограничники. На ночь они разбивали лагерь на берегу. Когда они, наконец, решили плыть через Берингово море, беглецы попали в шторм и вынуждены были вернуться обратно на российский берег.

Во время второй попытки пересечь море шторм начался снова, но мужчины решили все-таки плыть вперед, к Америке. Максим Теюнаут - опытный рыбак, его „Инстаграм“ заполнен фотографиями, сделанными на лодке, и снимками свежепойманной рыбы. Благодаря его навыкам, они и выжили, говорил потом Нечаев в интервью.