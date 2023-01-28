RusDelfi в Эспоо | ЧЕ-2023: Аншлаг на женском фигурном катании(2)
28 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в финском Эспоо женщины выступят с произвольными программами. Нина Петрыкина за короткую программу получила 61.05 балла - это 7 промежуточное место. Эва-Лотта Кийбус получила 55,26 балла (15 место).
В субботу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо состоится заключительный день соревнований. Сначала выступят девушки с произвольной программой, а потом состоятся спортивные танцы на льду.
На стадионе „Метро Арена“ перед выступлениями девушек, выстроилась огромная очередь, которая протянулась на несколько километров.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 13.00
Вторая разминка
7. Марилена Китромилис (Кипр)
8. Александра Фейгин (Болгария)
9. Николь Шотт (Германия)
10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) 14:26
11. Софья Степченко (Латвия)
12. Лара Наки Гутманн (Италия)
Третья разминка
13. Жозефин Тальегард (Швеция)
14. Юлия Саутер (Румыния)
15. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды)
16. Ливия Кайзер (Швейцария)
17. Янна Юркинен (Финляндия)
18. Нина Петрыкина (Эстония) 15:51