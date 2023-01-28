В Нарве построят "Ивовый парк"

Всего же на открытый публичный конкурс названий для будущего парка поступило 173 (!) предложения от нарвитян. Больше всего нарвитянам было по душе название „Парк Накситраллей“, однако, как пояснила директор городского Департамента архитектуры и планирования Кайе Энно, поскольку парк не имеет никакой связи с персонажами известной книги Эно Рауда, на такое название не дали добро правообладатели.

С другой стороны, на территории будущего парка действительно растут ивы, и вблизи него заканчивается улица Паю. Предположительно строительство парка начнется весной и завершится осенью нынешнего года. В настоящий момент объявлен тендер на строительство парка, ценовые предложения должны поступить к 9 февраля.

Проект создания в Нарве нового парка в Ракверском районе победил в рамках народного бюджета, за который в мае 2021 года проголосовало 310 жителей города.