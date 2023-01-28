ЧЕ-2023: Петрыкина творит историю - 6-е место на ЧЕ у Эстонии впервые!

Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, в произвольной программе уступившая также занявшей третье итоговое место представительнице Швейцарии Кимми Репонд.

Нина Петрыкина практически безошибочно откатала программу и получила 122.69 балла. В сумме за две программы - 183.74. Итоговое шестое место! До этого лучшим достижением Эстонии на ЧЕ были 7 место и Эвы-Лотты Кийбус (ЧЕ в 2020) и 7 место Елены Глебовой ( ЧЕ в 2014).

После оглашения оценок Нина расплакалась. Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский поговорил с фигуристкой сразу после выступления.

„Плохо. Я всегда буду недовольна своим выступлением, потому что знаю, как я могу, а каждая маленькая ошибка может много стоить. По пятибалльной шкале поставила бы себе 3. Или даже 2 +. Я ехала сюда с расчётом на чистые прокаты, потому что на тренировках я катаю чисто и я могу это делать чисто. Но сейчас нервы взяли свое“, - отметила Нина.

Эва-Лотта Кийбус получила за произвольную программу 101.69 балла, по сумме двух программ - 156.95. Ее личный рекорд - 202,04 балла.

„Произвольную откатала получше, чем короткую, но хотелось бы большего. Во второй половине программы могла бы лучше собраться и сделать все. За два дня поставила бы себе 3+. Плюс за то, что смогла собраться“, - отметила Эва-Лотта после проката. „Тренером, наверное, не буду. Но с фигурным катанием я буду всегда“, ответила спортсменка на вопрос, не собирается ли получать тренерское образование.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Итоговое положение

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51

4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 185,92

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 183,74

7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96

8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29

9. Николь Шотт (Германия) – 163,82

10. Юлия Саутер (Румыния) – 160,42

11. Софья Степченко (Латвия) – 159,34

12. Ольга Микутина (Австрия) – 159,34

13. Марилена Китромилис (Кипр) – 158,91