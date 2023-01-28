Родители Селевко: мальчики борются не друг с другом, а каждый сам с собой

Лучшее место среди эстонских фигуристов-мужчин до сих пор принадлежало Маргусу Хернитсу, занявшему 13-е место на чемпионате Европы 2000 года в Вене.

За две программы Селевко заработал 218,30 балла. Его личный рекорд датируется весной прошлого года, когда эстонец набрал 234,72 балла.

У Михаила Селевко есть старший брат Александр (21 год), который представлял Эстонию на Олимпийских играх

Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский поймал на трибунах родителей братьев Селевко - Галину и Анатолия.

Насколько тяжело растить двоих успешных фигуристов - и в моральном и в финансовом плане?

Очень непросто.

Когда на одних соревнованиях выступают оба сына, как болеть?

Мы за обоих болеем. И они друг друга поддерживают. И мы не выделяем кого-то. Всегда им говорим, главное, чтобы откатали все, что можете, а дальше уже работа судей. И когда они видят, что честно выиграл, то прекрасно понимают, почему один выиграл, а другой проиграл.

Подсказывают друг другу, помогают?

Да, сейчас после проката Саша сразу нам позвонил, про этот каскад, который не получился у Миши... вот если бы он тройной прыгал, то больше бы получил! Но что уже сделаешь. Они борются не друг с другом, а каждый сам с собой. Все время стараются идти вперед.

Часто ездите на соревнования поддержать мальчиков? Где больше всего понравилось?

Нет, на соревнования ездим только если рядом. Это совсем не дешево. В Эстонии всегда ходим. Стадион больше всего впечатлил в Минске. Там Саша выступал на чемпионате Европы. Там был полный зал. И такой страх, когда видишь, сколько людей пришло смотреть.

Чего не хватает эстонскому фигурному катанию?

Сейчас, наверное, уже все есть. Это раньше ничего не было. Без поддержки мы бы уже не катались с юниорского возраста. Потому что как тут выбирать: ты будешь заниматься, а на тебя у нас денег не хватило?

Говорили с Мишей до проката?