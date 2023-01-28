Конора Макгрегора сбила машина во время езды на велосипеде

„Только что меня сзади ударила машина. Водитель меня не видел из-за солнца. На полной скорости въехал прямо в меня. Слава богу, это было не мое время. Также спасибо борьбе и дзюдо. Умение правильно упасть спасло мне жизнь“, — написал Макгрегор, выложив фото своего велосипеда и два видео с последствиями происшествия, пишет РБК.

„Приятель, это гадко. Я мог умереть там… Повезло, что мне удалось выжить, ребята“, — сказал Макгрегор на видео.



Водитель автомобиля, которого зовут Ник, был потрясен этим инцидентом. На видео он сказал, что „ничего не видел“ и „очень сожалеет“ о том, что сбил Макгрегора. Сам ирландец дал понять, что не собирается выдвигать обвинения, и просто попросил водителя положить его поврежденный велосипед в багажник автомобиля и подвезти его домой.



На счету 34-летнего Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).



Макгрегор последний бой провел летом 2021 года — против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.



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