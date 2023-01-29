Спортивные школы Нарвы могут лишиться квалифицированных тренеров

При рассмотрении вопроса о принятии нового порядка оплаты труда педагогов были представлены поправки от оппозиции и от комиссии по спорту, предусматривавшие дифференцированное повышение зарплаты тренеров спортивных школ в зависимости от их категории.

„Тренеры – это такие же педагоги, как в школах. Даже нагрузка у тренеров, мы считаем, повыше, потому что летом они не отдыхают, у них нагрузка понедельная больше, чем у педагогов и оплата труда все-таки несоизмеримо низкая в Нарве по сравнению со всей Эстонией“, – сказал оппозиционный депутат горсобрания Нарвы Виктор Шемарин.

Предложенная схема оплаты труда предусматривала базовую ставку и надбавку от Олимпийского комитета в зависимости от категории тренера. В принятом же постановлении зарплата тренера варьируется в зависимости от категории от 1350 до 1500 евро: по мнению председателя горсобрания, проголосовавшего против такого постановления, тренеры лишились мотивации.

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