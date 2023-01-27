RusDelfi в Эспоо | Селевко: люблю рисовать, это помогает отвлечься
27 января на чемпионате Европы 2023 в Эспоо мужчины выступали с произвольными программами. Представитель Эстонии Михаил Селевко за прокат получил 144.56 балла, а по сумме за две программы - 218.30. И уже точно гарантировал себе место в десятке лучших!
Михаил допустил ошибки в произвольной программе на обоих четверных прыжках: вместо первого сделал „бабочку“, а со второго упал. Дальше смог собраться и удивительно красиво откатал вторую часть программы.
Корреспондент Rus.Delfi Евгений Грибовский пообщался после проката с Михаилом.
Два запланированных четверных не удалось выполнить, но старался дальше все равно идти на максимум. Смог собраться. Получил такой опыт, теперь знаю, что могу собраться.
Технически ты готов, дело больше в психологии?
Да, психологически сложно. Сегодня нервничал. На короткой было не так нервозно.
Свое выступление на ЧЕ по пятибалльной шкале на сколько оцениваешь?
Не очень доволен, но были и хорошие моменты. Наверное, на 3,5.
О чем сейчас мечтаешь больше всего?
Поспать! Даже на соревнования сегодня ехал сонный. Надо выспаться.
А дальше?
Дальше надо залечить мелкие травмы, потом еще одни соревнования и чемпионат мира.
Ты в прошлом году закончил школу, куда-то поступил?
Да, я поступил в университет как раз здесь, в Финляндии, на разработку игр. Очень нравится, недавно начал обучение. Я люблю рисовать. Это помогает отвлечься, особенно, если волнуюсь, могу сесть и отвлечься полностью. В основном рисую на компьютере. Как-то брату подарил его стилизованный портрет.