Россия высылает посла Латвии

В ведомстве рассказали, что Москва официально выразила „решительный протест“ в связи с ранее принятым решением Риги понизить уровень дипломатических отношений. МИД пояснил, что „не считает нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий“.

„Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую „солидарность“ с другими прибалтийскими странами не принимается“, — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве также назвали решение Латвии понизить уровень дипотношений „провокационным демаршем“ и пригрозили, что это „будет иметь последствия“.

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