ЧЕ-2023: Селевко точно в десятке лучших!

Михаил допустил ошибки в произвольной программе на обоих четверных прыжках: вместо первого сделал „бабочку“, а со второго упал. Дальше смог собраться и удивительно красиво откатал вторую часть программы. За прокат получил 144.56, а по сумме за две программы - 218.30. И уже точно гарантировал себе место в десятке лучших! А это лучший результат у мужчин - фигуристов на чемпионатах Европы. Попадание в десятку означает, что на следующий ЧЕ от Эстонии поедут сразу два спортсмена!