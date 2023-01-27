ЧЕ-2023: Селевко точно в десятке лучших!
27 января на чемпионате Европы в Эспоо мужчины выступают с произвольными программами. После короткой программы лидировал француз Адам Сяо Хим Фа. Представляющий Эстонию Михаил Селевко после короткой программы занимал 11-е место.
Михаил допустил ошибки в произвольной программе на обоих четверных прыжках: вместо первого сделал „бабочку“, а со второго упал. Дальше смог собраться и удивительно красиво откатал вторую часть программы. За прокат получил 144.56, а по сумме за две программы - 218.30. И уже точно гарантировал себе место в десятке лучших! А это лучший результат у мужчин - фигуристов на чемпионатах Европы. Попадание в десятку означает, что на следующий ЧЕ от Эстонии поедут сразу два спортсмена!
„Два запланированных четверных не удалось выполнить, но старался дальше все равно идти на максимум. Смог собраться“, - сказал Михаил Селевко сразу после проката.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 18.00
Третья разминка
13. Ника Эгадзе (Грузия)
14. Михаил Селевко (Эстония) 20:20
15. Никита Старостин (Германия)
16. Андреас Нордебак (Швеция)
17. Даниэль Грассль (Италия)
18. Габриэле Франджипани (Италия)
Четвертая разминка
19. Владимир Самойлов (Польша)
20. Лукас Бричги (Швейцария)
21. Кевин Аймо (Франция)
22. Денис Васильев (Латвия)
23. Маттео Риццо (Италия)
24. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Положение после короткой программы
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53
2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46
3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81
4. Кевин Аймо (Франция) – 83,75
5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26
6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26
7. Габриэле Франджипани (Италия) – 77,35
8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,05
9. Андреас Нордебак (Швеция) – 75,98
10. Никита Старостин (Германия) – 74,70
11. Михаил Селевко (Эстония) – 73,74...