ЧЕ-2023: Мужчины покажут произвольные программы. Будет ли Селевко в десятке?
27 января на чемпионате Европы в Эспоо мужчины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует француз Адам Сяо Хим Фа. Представляющий Эстонию Михаил Селевко после короткой программы занимает 11-е место.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 18.00
Третья разминка
13. Ника Эгадзе (Грузия)
14. Михаил Селевко (Эстония) 20:20
15. Никита Старостин (Германия)
16. Андреас Нордебак (Швеция)
17. Даниэль Грассль (Италия)
18. Габриэле Франджипани (Италия)
Четвертая разминка
19. Владимир Самойлов (Польша)
20. Лукас Бричги (Швейцария)
21. Кевин Аймо (Франция)
22. Денис Васильев (Латвия)
23. Маттео Риццо (Италия)
24. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Положение после короткой программы
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53
2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46
3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81
4. Кевин Аймо (Франция) – 83,75
5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26
6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26
7. Габриэле Франджипани (Италия) – 77,35
8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,05
9. Андреас Нордебак (Швеция) – 75,98
10. Никита Старостин (Германия) – 74,70
11. Михаил Селевко (Эстония) – 73,74...