ЧЕ-2023: Француз Сяо Хим Фа одержал победу, Селевко 8-й!
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа одержал победу на чемпионате Европы в Эспоо. Вторым стал Маттео Риццо из Италии, а третьим - швейцарский спортсмен Лукас Бричги. Представляющий Эстонию Михаил Селевко занял 8 место. Это лучший результат у мужчин в истории Эстонии на чемпионатах Европы! На ЧЕ-2024 теперь поедут сразу два эстонских фигуриста.
Селевко допустил ошибки в произвольной программе на обоих четверных прыжках: вместо первого сделал „бабочку“, а со второго упал. Дальше смог собраться и удивительно красиво откатал вторую часть программы. За прокат получил 144.56, а по сумме за две программы - 218.30.
„Два запланированных четверных не удалось выполнить, но старался дальше все равно идти на максимум. Смог собраться“, - сказал Михаил Селевко сразу после проката.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77
2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92
3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01
4. Кевин Аймо (Франция) – 240,92
5. Денис Васильев (Латвия) – 236,35
6. Даниэль Грассль (Италия) – 230,83
7. Ника Эгадзе (Грузия) – 220,65
8. Михаил Селевко (Эстония) – 218,30
9. Андреас Нордебак (Швеция) – 212,95
10. Габриэле Франджипани (Италия) – 211,62
11. Маурицио Цандрон (Австрия) – 207,68
12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 205,19
13. Марк Городницкий (Израиль) – 202,34
14. Вальтер Виртанен (Финляндии) – 198,28
15. Никита Старостин (Германия) – 197,97
16. Морис Квителашвили (Грузия) – 194,59
17. Владимир Самойлов (Польша) – 191,59
Произвольная программа
1. Маттео Риццо (Италия) – 173,46
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 171,24
3. Лукас Бричги (Швейцария) – 168,75
4. Кевин Аймо (Франция) – 157,17
5. Даниэль Грассль (Италия) – 153,80
6. Денис Васильев (Латвия) – 151,54
7. Ника Эгадзе (Грузия) – 147,69
8. Михаил Селевко (Эстония) – 144,56
9. Марк Городницкий (Израиль) – 137,40
10. Андреас Нордебак (Швеция) – 136,97
11. Маурицио Цандрон (Австрия) – 135,11
12. Габриэле Франджипани (Италия) – 134,27...
16. Морис Квителашвили (Грузия) – 124,04