ЧЕ-2023: Француз Сяо Хим Фа одержал победу, Селевко 8-й!

Селевко допустил ошибки в произвольной программе на обоих четверных прыжках: вместо первого сделал „бабочку“, а со второго упал. Дальше смог собраться и удивительно красиво откатал вторую часть программы. За прокат получил 144.56, а по сумме за две программы - 218.30.

„Два запланированных четверных не удалось выполнить, но старался дальше все равно идти на максимум. Смог собраться“, - сказал Михаил Селевко сразу после проката.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Итоговое положение

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77

2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92

3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01

4. Кевин Аймо (Франция) – 240,92

5. Денис Васильев (Латвия) – 236,35

6. Даниэль Грассль (Италия) – 230,83

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 220,65

8. Михаил Селевко (Эстония) – 218,30

9. Андреас Нордебак (Швеция) – 212,95

10. Габриэле Франджипани (Италия) – 211,62

11. Маурицио Цандрон (Австрия) – 207,68

12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 205,19

13. Марк Городницкий (Израиль) – 202,34

14. Вальтер Виртанен (Финляндии) – 198,28

15. Никита Старостин (Германия) – 197,97

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 194,59

17. Владимир Самойлов (Польша) – 191,59

Произвольная программа

1. Маттео Риццо (Италия) – 173,46

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 171,24

3. Лукас Бричги (Швейцария) – 168,75

4. Кевин Аймо (Франция) – 157,17

5. Даниэль Грассль (Италия) – 153,80

6. Денис Васильев (Латвия) – 151,54

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 147,69

8. Михаил Селевко (Эстония) – 144,56

9. Марк Городницкий (Израиль) – 137,40

10. Андреас Нордебак (Швеция) – 136,97

11. Маурицио Цандрон (Австрия) – 135,11

12. Габриэле Франджипани (Италия) – 134,27...

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 124,04

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