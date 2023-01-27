Зимние виды
27.01.2023, 17:50

ЧЕ-2023: Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец

 
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри
ФОТО: Antti Aimo-Koivisto | Scanpix

Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты показали ритм-танцы. Победили Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, Лайла Фир – Льюис Гибсон – 2-е.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 85,53

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,12

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 77,56

4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 77,33

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,91

6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,49

7. Луасиа Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 72,55

8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 68,55

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 67,90

10. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 65,04

11. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,23

12. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 61,72

13. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 61,00

14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 59,36

15. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 59,18

16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 55,06

17. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 54,55

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