ЧЕ-2023: Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец
Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию танцевальные дуэты показали ритм-танцы. Победили Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри, Лайла Фир – Льюис Гибсон – 2-е.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 85,53
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 84,12
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 77,56
4. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 77,33
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,91
6. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,49
7. Луасиа Демужо – Тео ле Мерсье (Франция) – 72,55
8. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 68,55
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 67,90
10. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 65,04
11. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 64,23
12. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 61,72
13. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 61,00
14. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 59,36
15. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 59,18
16. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 55,06
17. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 54,55