ВИДЕО | Ученые изобрели жидкометаллического терминатора: этот „робот“ протискивается сквозь решетки, прямо как Т-1000

„Робот“ создан из магнитных микрочастиц на основе неодима, которые заключены в оболочку из галлия — этот мягкий металл плавится при температуре всего 28,9 градуса по Цельсию. Под воздействием магнитного поля частицы способны нагревать и плавить галлий: после этого „робот“ переходит в жидкое состояние.

Затем магнитное поле можно использовать для того, чтобы жидкий металл двигался в нужном направлении. После прохождения препятствия „робот“ охлаждается и восстанавливает свою первоначальную прочность. И даже свои очертания, — если, конечно, охлаждаться жидкий металл будет в заранее подготовленной для этого форме.

Возможности нового материала его создатели продемонстрировали в ролике, который отсылает к известной сцене из „Терминатора 2“, где робот Т-1000 проходит через прутья металлической решетки. В видео, выпущенном учеными, антропоморфный мини-робот высотой примерно в 10 миллиметров находится за решеткой, напоминающей тюремную. Его нагревают до 35 градусов по Цельсию, из-за чего тот плавится, а затем вытекает через отверстия между прутьями. Затем миниатюрный Т-1000 восстанавливает форму уже с другой стороны решетки (для этого перед решеткой авторы статьи заранее сделали глубокий отпечаток).

В другом видео ученые показали, как робот может удалить посторонний предмет из человеческого организма. Его запустили в модель желудка, а затем удаленно расплавили с помощью магнитного поля. В таком состоянии жидкий металл смочил и поглотил посторонний предмет, а затем снова затвердел — после чего его вместе с предметом удалили из модели желудка.

Также ученые показали, как технологию можно использовать в качестве „умного припоя“ — жидкий металл можно отправить в труднодоступные места, после чего он застынет в месте контакта, фиксируя спайку деталей.