Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

DW: Господин президент, Германия теперь уже точно отправляет в Украину боевые танки Leopard-2. Готовы ли вы поблагодарить канцлера Германии Олафа Шольца?

Эгилс Левитс: Конечно. Это решение канцлера Шольца очень приветствуется всеми союзниками по НАТО, а также Латвией. Я думаю, что это правильное решение, потому что безопасность Европы под угрозой.

- На Германию, и особенно на Олафа Шольца, оказывалось сильное внешнее давление. В том числе и странами Балтии. Почему?

- Потому что мы считаем, что необходимо поддержать Украину, потому что это единственный способ защитить Европу.

- В Европе, и особенно в Германии, немало тех, кто выступает против поставок Западом оружия в Украину. Один из главных аргументов - Европа все больше втягивается в войну. Понимаете ли вы эту критику?

- Я вижу, что эта критика необоснованна, потому что источником войны является Россия, а не НАТО, не Европа, не Германия и не Латвия. И, конечно, мы защищаемся. Защита наших государств - это наш долг.

- Другие говорят, что Германия и НАТО ослабляют самих себя, отправляя свое лучшее оружие в Украину. На замену этих танков уйдут годы и будет нечем защищать страны Балтии. Что вы думаете об этом?

- Я не думаю, что это правильный аргумент, потому что и Россия теряет свое вооружение. И я думаю, необходимо поддерживать Украину, потому что, повторяю: Украина защищает Европу. И лучше, если мы будем помогать Украине сейчас, чем другим странам позже.

- У критиков есть и другой аргумент: отправка танков означает для Кремля выход за красные линии, и это может спровоцировать Россию на ответные действия против Запада.

- Я не думаю, что упоминание красных линий уместно в данном контексте. Потому что Россия уже переступила красную линию, напав на Украину - суверенную демократическую страну.

- То есть, вы не боитесь того, что эскалация между Россией и Западом может выйти на следующий уровень?