Умер самый титулованный советский самбист

„Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря. Искренние соболезнования родным, друзьям и воспитанникам“, — написал Шелест. В Федерации самбо и дзюдо Омской области сообщили ТАСС, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Пушница боролся долгое время.

На счету Пушницы три победы на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), две победы на чемпионатах Европы (1976, 1984), девять раз он становился чемпионом СССР (1974-1980, 1983, 1984). Пушница является самым титулованным советским самбистом.



Источник - РБК

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