Звери
27.01.2023, 16:15

ФОТО | Грациозный новосёл Таллиннского зоопарка наконец показался посетителям

 
Снежный барс Макалу
Снежный барс Макалу
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

Поселившийся недавно в Таллиннском зоопарке снежный барс Макалу вышел поприветствовать гостей зоопарка.

В минувшую солнечную и снежную субботу наступил, наконец-то, момент, когда родившийся во Франции и прибывший в декабре в Таллиннский зооопарк снежный барс Макалу вышел к посетителям зоопарка.

Снежный барс Макалу

Поначалу запахи большого вольера немного отпугивали красавицу Макалу, но вскоре любознательное животное обнюхало и изучило свое новое место обитания и перестало бояться зрителей.

Снежный барс Макалу

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