27.01.2023, 16:15
ФОТО | Грациозный новосёл Таллиннского зоопарка наконец показался посетителям
ФОТО: | Tallinna loomaaed
Поселившийся недавно в Таллиннском зоопарке снежный барс Макалу вышел поприветствовать гостей зоопарка.
В минувшую солнечную и снежную субботу наступил, наконец-то, момент, когда родившийся во Франции и прибывший в декабре в Таллиннский зооопарк снежный барс Макалу вышел к посетителям зоопарка.
Поначалу запахи большого вольера немного отпугивали красавицу Макалу, но вскоре любознательное животное обнюхало и изучило свое новое место обитания и перестало бояться зрителей.