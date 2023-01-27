В Ласнамяэ почтили память жертв Холокоста

„Сегодня мрачная и трагическая дата, когда мы вспоминаем людей, с которыми обошлись жестоко, бесчеловечно и непростительно. Это время никогда не должно быть забыто. О нем необходимо говорить, ведь именно тогда есть надежда, что мы сможем предотвратить подобные ужасы в будущем“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

„Наша общая задача – сохранить память о прошлом. Этот монумент французским евреям – один из символов Катастрофы, повторения которой мы не допустим никогда!“, – сказала председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон.

В 1944 году в Таллинн было депортировано почти 300 французских евреев, которых привезли сюда из французского города Дранси поездом „Конвой 73“. Около двадцати человек были отправлены на восстановление военного аэродрома Ласнамяэ, большая же часть прибывших была убита в застенках. Мемориальный камень депортированным в Таллинн французским евреям был открыт в Ласнамяэ на углу Нарвского шоссе и улицы Лавамаа в 2014 году. Камень установлен в северной части старого аэродрома Ласнамяэ,

В церемонии Международного дня памяти жертв Холокоста приняли участие посол Израиля в Эстонии и Финляндии Хагит Бен-Яаков, первый советник посла Франции в Эстонии Флоран Шеваль, глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, главный раввин Эстонии Шмуэль Кот, член совета Еврейской общины Аави Добрыш, вице-мэр Таллинна Владимир Свет, член районного совета Ласнамяэ Александр Зданкевич и представители управы Ласнамяэ во главе со старейшиной Юлианной Юрченко.

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