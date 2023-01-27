За рубежом
27.01.2023, 15:45

Delfi в Украине | „В прошлом Харьков оккупировали немцы, а сейчас наши „братья“ - русские“

 
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В Харьковской области из-за близости границы с РФ постоянно сохраняется угроза нового наступления российской армии. В приграничных селах идут работы по укреплению блиндажей, на блокпостах постоянно выявляют коллаборантов. В этом ВСУ помогают местные жители, которые с ужасом вспоминают оккупацию.

...Свет и вода в селе Борщевая в Харьковской области, расположенном в 15 километрах от российской границы, пропали с самого первого дня, когда началась война, а со временем и газ стал на вес золота. Было страшно, холодно и голодно. „Некоторые „наши“ тут же, переобувшись, начали сотрудничать с русскими военными. Получая от русских гуманитарку, они ее дербанили по своему усмотрению. „Пару месяцев мы о гуманитарке даже не слышали, - рассказывает местная жительница Елена. - Как-то „наши“ мне однозначно сказали: „Подумай, почему возле вас стоит пушка и зенитка“».

„Звучали бесконечные взрывы, ракеты пролетали прямо над нашими головами. Вертолеты, которые, зависая над нашим участком, выпускали свои смертоносные снаряды. Пять раз была ротация русских. Они приходили к нам в дом с собаками и все проверяли. Все дачи вскрывались: выворачивались двери

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