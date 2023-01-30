Министр Ида-Вирумаа? Большинство визитов министра культуры было связано с ее избирательным округом

Кинофестиваль в Ида-Вирумаа, спектакль в Нарве, встреча с создателями школы йыхвиской общины, беседа с префектом Восточной префектуры – будучи министром культуры, Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) приезжает в Ида-Вирумаа так часто, что, видимо, все это и многое другое не перегружает ее рабочий график. Министр, вступившая в должность 18 июля, за полгода отвела визитам 45 дней, из которых 30 дней, или две трети времени, провела в Ида-Вирумаа.