Выборы 2023
30.01.2023, 11:46

Министр Ида-Вирумаа? Большинство визитов министра культуры было связано с ее избирательным округом

 (1)
Пирет Хартман за музыкальным пультом на ежегодном мероприятии вручения наград в области культуры и спорта в Ида-Вирумаа.
Пирет Хартман за музыкальным пультом на ежегодном мероприятии вручения наград в области культуры и спорта в Ида-Вирумаа.
ФОТО: Piret Hartmani Facebook

Министр культуры не была, например, в Вильяндиской академии культуры, но посвятила часть месяца визитам в Ида-Вирумаа, пишет Eesti Päevaleht.

Кинофестиваль в Ида-Вирумаа, спектакль в Нарве, встреча с создателями школы йыхвиской общины, беседа с префектом Восточной префектуры – будучи министром культуры, Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) приезжает в Ида-Вирумаа так часто, что, видимо, все это и многое другое не перегружает ее рабочий график. Министр, вступившая в должность 18 июля, за полгода отвела визитам 45 дней, из которых 30 дней, или две трети времени, провела в Ида-Вирумаа.

Интересно, что в марте министр Хартман баллотируется в Рийгикогу от округа Ида-Вирумаа, где она особенно часто бывала в преддверии выборов. Три визита из четырех в декабре выпали на Ида-Вирумаа, в январе она провела там неделю, кроме того, посетила регион и 21 января.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии