Фигуристы получат по две награды, потому что производитель медалей ЧЕ обанкротился

Компания, которая должна была изготовить медали для чемпионата Европы, обанкротилась, а значит, спортсменам выдаются „временные“ медали в Финляндии, а настоящие они получат только потом по почте.

„История с медалями заключается в том, что Международный союз конькобежцев сам заказывает медали и отправляет их организаторам. Они сделаны из настоящего золота, серебра и так далее“, — пояснил в прямом эфире телеканала ETV2 координатор международного профсоюза Маргус Хернитс.

„Перед Рождеством до Международного союза конькобежцев дошла информация о том, что производитель медалей обанкротился. На тот момент заказать их нигде было нельзя. Какие-то полупраздники… это должны быть правильные медали“, — добавил эстонец. „В Финляндии раздают временные медали, но ISU отправит спортсменам правильные, настоящие медали, и они не должны возвращать старые. Таким образом, каждый призер получит по две медали“.

По словам Хернитса, запасной план используется и в плане арены, потому что изначально ЧЕ должен был состояться на арене Hartwall в Хельсинки. „Здесь не Hartwall, но лед довольно хорош для плана Б. Финны любят экономить“.

„Это можно увидеть и в других областях. Здесь на соревнованиях: немного здесь, немного там. Когда мы организуем, стараемся сделать на максимуме — лучшее световое решение и так далее, все тщательно“, — намекнул Хернитс, что прошлогодний ЧЕ, проходивший в Таллинне, был лучше с точки зрения качества. „Старые западные страны, возможно, не так стараются, как мы. Они могут позволить себе немного более расслабленное отношение. Но в целом все работает. Выбор еды на ледовой арене намного лучше, чем на предыдущих соревнованиях в Финляндии. Это не просто печенье Marie и кофе из ведра“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.