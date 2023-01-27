В Тегеране напали на посольство Азербайджана. Погиб начальник охраны дипмиссии

По данным ведомства, нападение произошло около 8:30 по бакинскому времени. Нападавший обстрелял пост охраны посольства из автомата Калашникова. О его мотивах, не сообщается. Проводится расследование случившегося.

Азербайджанские СМИ пишут, что нападавших было несколько. Один из них задержан.

В сентябре 2022 года нападению подверглось посольство России в столице Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство возле входа в консульский отдел посольства. Погибли в том числе два сотрудника дипмиссии.

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