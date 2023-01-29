29.01.2023, 22:03
РЕЙТИНГИ | Ратас дышит в затылок Каллас, Мартин Хельме сделал рывок и увеличил скорость набора популярности
ФОТО: | Delfi Meedia
Приближаются выборы. Конкуренция между тремя наиболее предпочтительными с точки зрения жителей главами правительства становится все более жесткой, пишет Eesti Päevaleht.
Кого хотят видеть премьер-министром после мартовских выборов? Недавний опрос общественного мнения показывает, что перед выборами в Рийгикогу между тремя главными претендентами на пост главы правительства разрыв небольшой.