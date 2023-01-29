Выборы 2023
29.01.2023, 22:03

РЕЙТИНГИ | Ратас дышит в затылок Каллас, Мартин Хельме сделал рывок и увеличил скорость набора популярности

 
Юри Ратас отстает от Каи Каллас всего на три процентных пункта.
Юри Ратас отстает от Каи Каллас всего на три процентных пункта.
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

Приближаются выборы. Конкуренция между тремя наиболее предпочтительными с точки зрения жителей главами правительства становится все более жесткой, пишет Eesti Päevaleht.

Кого хотят видеть премьер-министром после мартовских выборов? Недавний опрос общественного мнения показывает, что перед выборами в Рийгикогу между тремя главными претендентами на пост главы правительства разрыв небольшой.

Согласно опросу, проведенному в январе Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht, лидер Партии реформ Кая Каллас по-прежнему является самым популярным кандидатом на пост премьер-министра среди граждан избирательного возраста. Но ее конкуренты - лидер Центристской партии Юри Ратас и председатель EKRE Мартин Хельме - сокращают дистанцию.

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