ЧЕ-2023: Итальянцы завоевали золото и серебро в парном катании
Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию. Вторыми стали их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини. Бронза - у немцев Анники Хокке – Роберта Кункель.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Пары
Итоговое положение
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 195,13
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 186,96
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 184,26
4. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 173,66
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 172,98
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 169,94
7. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 152,54
8. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 148,94
9. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 143,72
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 137,49
11. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия) – 134,02
12. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 132,30
13. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 125,86
Произвольная программа
1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 127,48
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 124,68
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 117,18
4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 115,01
5. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 110,89
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 107,48
7. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 99,25
8. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 96,19
9. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 94,78
10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 88,06
11. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия) – 87,34
12. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 86,90
13. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 83,31