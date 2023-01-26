Зимние виды
26.01.2023, 23:10

ЧЕ-2023: Итальянцы завоевали золото и серебро в парном катании

 
ФОТО: Antti Hamalainen | Scanpix

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию. Вторыми стали их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини. Бронза - у немцев Анники Хокке – Роберта Кункель.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Пары

Итоговое положение

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 195,13

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 186,96

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 184,26

4. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 173,66

5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 172,98

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 169,94

7. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 152,54

8. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 148,94

9. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 143,72

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 137,49

11. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия) – 134,02

12. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 132,30

13. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 125,86

Произвольная программа

1. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 127,48

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 124,68

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 117,18

4. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 115,01

5. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 110,89

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 107,48

7. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 99,25

8. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 96,19

9. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 94,78

10. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 88,06

11. Федерика Симиоли – Алессандро Зарбо (Чехия) – 87,34

12. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 86,90

13. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 83,31

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