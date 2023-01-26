ЧЕ-2023: Итальянцы завоевали золото и серебро в парном катании

Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию. Вторыми стали их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини. Бронза - у немцев Анники Хокке – Роберта Кункель.