Еврокомиссия: Финляндия нарушила пять обязательств ЕС

По версии высшего органа исполнительной власти Евросоюза, первое нарушенное обязательство относится к предоставлению международной защиты.

Второе замечание касается борьбы с террористическим онлайн-контентом.

Еврокомиссия также обратила внимание на борьбу с расизмом и ксенофобией.

Кроме того, Финляндия могла нарушить обязательство по защите данных и положению работников в командировках.

Указания Европейской комиссии касаются нарушений государств-членов ЕС, которые не выполнили свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС.