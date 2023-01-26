За рубежом
26.01.2023, 18:05

Еврокомиссия: Финляндия нарушила пять обязательств ЕС

 
Штаб-квартира Еврокомиссии
Штаб-квартира Еврокомиссии
ФОТО: pixabay

Европейская комиссия указала Финляндии на нарушение пяти обязательств в рамках ЕС, передает портал yle.fi.

По версии высшего органа исполнительной власти Евросоюза, первое нарушенное обязательство относится к предоставлению международной защиты.

Второе замечание касается борьбы с террористическим онлайн-контентом.

Еврокомиссия также обратила внимание на борьбу с расизмом и ксенофобией.

Кроме того, Финляндия могла нарушить обязательство по защите данных и положению работников в командировках.

Указания Европейской комиссии касаются нарушений государств-членов ЕС, которые не выполнили свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС.

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