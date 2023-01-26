26.01.2023, 18:05
Еврокомиссия: Финляндия нарушила пять обязательств ЕС
ФОТО: pixabay
Европейская комиссия указала Финляндии на нарушение пяти обязательств в рамках ЕС, передает портал yle.fi.
По версии высшего органа исполнительной власти Евросоюза, первое нарушенное обязательство относится к предоставлению международной защиты.
Второе замечание касается борьбы с террористическим онлайн-контентом.
Еврокомиссия также обратила внимание на борьбу с расизмом и ксенофобией.
Кроме того, Финляндия могла нарушить обязательство по защите данных и положению работников в командировках.
Указания Европейской комиссии касаются нарушений государств-членов ЕС, которые не выполнили свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС.