RusDElfi в Эспоо | Петрыкина: думаю, все получится в произвольной



Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский пообщался с Ниной после проката.

Как тебе прокат? Как оценки?

Каталась я хорошо. Просто надо работать еще больше. Думаю, все получится в произвольной программе. А оценки - какие есть. Я не могу перечить судьям.

Очень много эстонских флагов, не удивилась?

Нет, для меня Финляндия - это такая же родная страна, как и Эстония. У меня здесь живут родственники, и много друзей. И я очень рада, что чемпионат Европы проводится в Финляндии. У меня большая группа поддержки и для меня это очень важно. Кому-то мешает присутствие близких, а мне - наоборот, помогает. Мне важно их не подвести.

На прошлом ЧЕ ты стала восьмой. Какая цель на этот чемпионат?

Цель - выполнить свою работу на максимум. Откатать все, что я могу, а дальше будет видно.

Но ты готова бороться за медаль?

Конечно, я всегда готова.

Ты номинирована на звание лучшего новичка по версии ISU Skating Awards. Что для тебя это значит?

На самом деле мы были шокированы, что меня номинировали. Для меня очень важно, что за меня голосовали. Это невероятно мотивирует. А про то, кто является фаворитом в этой номинации, я считаю, что американка. Она завоевала две медали на гран-при, т.е. если по заслугам, то она.... или японка... я там вообще каким-то чудом оказалась. Все благодаря зрителям, которые за меня голосуют. И это очень приятно.

Ты сейчас в 12 классе, насколько тяжело совмещать выпускной класс со спортивной жизнью?

Очень тяжело. Но школа в какой-то момент дисциплинирует и даже помогает настроится на тренировки. Бывает, когда совсем нет сил, пропускаю последний урок, сплю и с новыми силами на тренировку.

А какие планы, что делать после школы?

Планов много, надо будет потом определиться. Но первое - это я хочу выучиться на тренера, получить высшее образование, помогать своему тренеру с детками. А дальше, когда я уже отучусь и будет время, пойти в сферу дизайна, неважно какого, но что-то придумывать и делать самой.