RusDElfi в Эспоо | Кийбус: к судьям никогда претензий нет. Им виднее

Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский пообщался с Эвой-Лоттой после проката.

Как оцениваешь свое выступление?

В этом сезоне - это мое самое лучшее выступление, но я вообще недовольна баллами. Ощущения были хорошие, я постараюсь это запомнить и продолжать работу.

Есть претензии к судьям?

Нет, никогда. Им виднее, они знают. Они судьи.

Очень много эстонских флагов на трибунах. Удивлена такой поддержке?

Да, очень. И меня это очень радует. Очень приятно это видеть

Что изменилось в плане подготовки после перехода к другому тренеру?

Много, что поменялось. В первую очередь, я теперь спокойнее. После Олимпийских игр чувствую себя лучше, увереннее. Мне все это еще больше сейчас нравится.

Почему ушли от Анны Леванди?

Просто надо было двигаться дальше. Я чувствовала, что топчусь на месте, нужны были перемены. Сожалений нет. Я очень довольна. Мне уже 20 лет. Последние 2 года точно я уже делаю все то же самое. Я знаю себя, я чувствую, где надо больше делать, где меньше. В этом плане новый тренер ко мне, наверное, просто больше прислушивается, но это я не могу объяснить.

Проблемы с ногами, которые беспокоили перед Олимпиадой, уже в прошлом?

Да, уже лучше. Но в фигурном катании, я думаю, нет спортсменов совсем без травм.

Считаете ли Нину Петрыкину принципиальным соперником для себя?

Нет, у каждого свой путь, своя карьера. Конкуренция - это хорошо. Если бы я была в Эстонии одна, то не добилась бы того, чего добилась сейчас. Так что конкуренция - это очень хорошо.

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