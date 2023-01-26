RusDElfi в Эспоо | Кийбус: к судьям никогда претензий нет. Им виднее
С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В четверг с короткими программами выступают женщины. Первой от Эстонии на лед вышла Эва-Лотта Кийбус, набрала 55.26 балла и обеспечила себе выход в произвольную программу.
Корреспондент RusDelfi Евгений Грибовский пообщался с Эвой-Лоттой после проката.
Как оцениваешь свое выступление?
В этом сезоне - это мое самое лучшее выступление, но я вообще недовольна баллами. Ощущения были хорошие, я постараюсь это запомнить и продолжать работу.
Есть претензии к судьям?
Нет, никогда. Им виднее, они знают. Они судьи.
Очень много эстонских флагов на трибунах. Удивлена такой поддержке?
Да, очень. И меня это очень радует. Очень приятно это видеть
Что изменилось в плане подготовки после перехода к другому тренеру?
Много, что поменялось. В первую очередь, я теперь спокойнее. После Олимпийских игр чувствую себя лучше, увереннее. Мне все это еще больше сейчас нравится.
Почему ушли от Анны Леванди?
Просто надо было двигаться дальше. Я чувствовала, что топчусь на месте, нужны были перемены. Сожалений нет. Я очень довольна. Мне уже 20 лет. Последние 2 года точно я уже делаю все то же самое. Я знаю себя, я чувствую, где надо больше делать, где меньше. В этом плане новый тренер ко мне, наверное, просто больше прислушивается, но это я не могу объяснить.
Проблемы с ногами, которые беспокоили перед Олимпиадой, уже в прошлом?
Да, уже лучше. Но в фигурном катании, я думаю, нет спортсменов совсем без травм.
Считаете ли Нину Петрыкину принципиальным соперником для себя?
Нет, у каждого свой путь, своя карьера. Конкуренция - это хорошо. Если бы я была в Эстонии одна, то не добилась бы того, чего добилась сейчас. Так что конкуренция - это очень хорошо.