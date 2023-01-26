Зеленский исключил возможность переговоров с Путиным, добавив, что тот для него „никто“
Встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным после происшедших событий невозможна. Об этом президент Украины заявил в интервью Sky News. Сам Путин, по словам Зеленского, для него „никто“, передает издание „Спектр“.
„Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить. Потому что мы уже встречались в „нормандском формате“ перед вторжением России. Я увидел человека, который говорит одно, а делает другое“, — сказал Зеленский.
Также он повторил свой недавний тезис о том, что он не понимает, кто принимает решения в России. „Кто он для меня? После полномасштабного вторжения он для меня никто“, — подчеркнул Зеленский. Сам Путин, по его мнению, „не хочет переговоров, потому что не хочет мира“.
Говоря о целях украинской армии, президент Украины подчеркнул, что она не собирается воевать на территории России. „Я просто хочу, чтобы они как можно скорее прекратили войну и покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, что, если они уйдут с наших территорий, война прекратится“, — сказал Зеленский.
Комментируя ситуацию на фронте украинский лидер признал, что на востоке Украины в ходе начатого недавно наступления российские войска обеспечивают себе продвижение. Однако, по его словам, это достигается путем колоссальных человеческих потерь. „Это просто запредельное число. Им плевать на это. Они не считают своих людей“, — заявил Зеленский. Потери России в войне он оценил как многократно превышающие украинские. Впрочем, называть конкретных цифр при этом он не стал.
„Я убежден, что он ведет большую войну. А о том, что весь мир сейчас помогает Украине, он не думает. Он считает: „Что ж сейчас не получается в Украине, подождем. Мир не останется единым, они устанут, и я продвинусь дальше“. Но после Украины, если мы не выстоим, будут и другие страны“, — резюмировал Зеленский.
На интервью Зеленского уже успели отреагировать в российской власти. „Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина“, — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал Зеленского „нелепой опереточной фигуркой“. „Нелепая опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке зависит на 1000 процентов от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня. Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши“, — написал он.
Следует напомнить, что переговоры Москвы и Киева с участием Владимира Путина в настоящее время запрещены украинским законодательством. В октябре Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому переговоры с Россией запрещены, пока ее президентом является Владимир Путин. Решение было принято в ответ на аннексию Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.