Зеленский исключил возможность переговоров с Путиным, добавив, что тот для него „никто“

„Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить. Потому что мы уже встречались в „нормандском формате“ перед вторжением России. Я увидел человека, который говорит одно, а делает другое“, — сказал Зеленский.

Также он повторил свой недавний тезис о том, что он не понимает, кто принимает решения в России. „Кто он для меня? После полномасштабного вторжения он для меня никто“, — подчеркнул Зеленский. Сам Путин, по его мнению, „не хочет переговоров, потому что не хочет мира“.

Говоря о целях украинской армии, президент Украины подчеркнул, что она не собирается воевать на территории России. „Я просто хочу, чтобы они как можно скорее прекратили войну и покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, что, если они уйдут с наших территорий, война прекратится“, — сказал Зеленский.

Комментируя ситуацию на фронте украинский лидер признал, что на востоке Украины в ходе начатого недавно наступления российские войска обеспечивают себе продвижение. Однако, по его словам, это достигается путем колоссальных человеческих потерь. „Это просто запредельное число. Им плевать на это. Они не считают своих людей“, — заявил Зеленский. Потери России в войне он оценил как многократно превышающие украинские. Впрочем, называть конкретных цифр при этом он не стал.

„Я убежден, что он ведет большую войну. А о том, что весь мир сейчас помогает Украине, он не думает. Он считает: „Что ж сейчас не получается в Украине, подождем. Мир не останется единым, они устанут, и я продвинусь дальше“. Но после Украины, если мы не выстоим, будут и другие страны“, — резюмировал Зеленский.